Karavanlar olaylı bir şekilde mühürlendi

Hüseyin ÇİÇEK

Yeniboğaziçi Belediyesi, dün Salamis Kamping Tesisini mühürledi. Polis eşliğinde kampı mühürlemeye giden belediye ekipleri ile kamp sakinleri arasında arbede yaşandı.

Çıkan arbede sonucunda 2 kişi gözaltına alınırken, 8 yaşındaki küçük bir çocuk hafif şekilde yaralandı. Kamp-Der adına bir açıklama yapan Kasım Uluçaylı, kamp alanında yasadışı hiç bir uygulama olmadığını ve mahkeme emri olmaksızın mühürleme işleminin gerçekleştiğini savundu. Duruma isyan eden kamp sakinlerinden 85 yaşındaki Münevver Özgerek, “Benim tek evim burası, gidecek başka hiç bir yerim yok”dedi.

Arbede çıktı, 2 kişi gözaltına alındı

Yeniboğaziçi Belediyesi, “Belediyeler Yasasına aykırı bir şekilde Salamis Kamping Tesisi’nin izinsiz iş yeri olarak çalıştırılması, sağlık muayenesi koşullarına uyulmaması, pis su atıklarının kuma, toprağa ve dışa aktarılmasına göz yumulması” gerekçesiyle Salamis Kamping Tesisini mühürledi. Kamp sakinleri ile belediye ekipleri arasında arbede yaşandı.



Olay yerinde hazır bekleyen polis ekipleri de çıkan arbedeye müdahale etti. Arbede esnasında bir çok karnından hafif bir şekilde yaralandı.Ailesi, arbede esnasında çocuğun polis tarafından darp edildiğini iddia etti. Ayrıca 2 kişi çıkan arbede sonrası gözaltına alındı.Kamp-Der adına bir açıklama yapan Kasım Uluçaylı ise kamp alanında yasadışı hiç bir uygulama olmadığını ve mahkeme emri olmaksızın mühürleme işleminin gerçekleştiğini savundu.

Özgerek: Gidecek yerim yok

Arbede sonrası polis, kampın giriş kapısını zincirle kapattı. Duruma isyan eden kamp sakinlerinden 85 yaşındaki Münevver Özgerek, “Benim tek evim burası, gidecek başka hiç bir yerim, başımı sokacak başka bir evim yok. Hiç bir yere gitmiyorum” diyerek Yeniboğaziçi Belediyesi’ne tepki gösterdi.

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020, 10:49