Her yerde sorun var

Ömer KADİROĞLU

Girne Belediyesi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) Belediyeye ait arıtma tesisinin elektriklerini kesmesinin ardından dün Girne Kaza Mahkemesi’ne ara emir için başvuruda bulundu.

Mahkeme, hem Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), hem de sendikaya, kesilen elektrik akımlarının geri bağlanması yönünde karar üretti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü hem elektrik kesintisi sonucu hem de tesisin yetersizliği nedeniyle yaşanan sıkıntıları anlattı. Diyalog’a konuşan Güngördü El-Sen ve Kıb-Tek’in belediye tesislerine müdahale etmemesi yöününde Girne Kaza Mahkemesinde ara emri aldıklarını belirtti.

Mahkemeye başvuruldu

El-Sen’in, Kıb-Tek’e borçları nedeniyle Girne Belediyesi arıtma tesisinin elektriklerini kesmesinin ardından, Girne Belediyesi ara emir alınması için Girne Kaza Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak, Avukat Sıla Miroğlu Tokay’ın hazırladığı dosyayı mahkemeye sundu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, mahkemede tanık olarak dinlendi.

Açıklamaya göre mahkeme “tek taraflı ara emriyle Girne Belediyesi’nin ciddi dava sebepleri olduğuna bulgu yaparak, hem Kıb-Tek hem de sendikaya kesilen elektrik akımlarının geri bağlanmasına emir verdi.”

Güngördü: Kimse borcunu inkâr etmiyor



Konuyla ilgili açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü Kıb-Tek’e borcunun yapılandırılması için dört kez başvuruda bulunduklarını söyleyen Güngördü, şunları kaydetti:“Girne Belediyesi’nin borcunu yapılandırmak için, Kıb-Tek’e, 6 Şubat 2017, 29 Mart 2018, 4 Şubat 2020’de, dört defa başvuruda bulunduk. Pandemiden önce ise taksitlendirme ve yapılandırma için toplantılara giderek, Başbakan dâhil, yetkili mercilerle dört kez konuyla ilgili toplantı yaptık.Biz, borcumuzun yapılandırılması için yetkili mercilerden yeni düzenleme beklerken 18 Eylül 2020 Cuma günü saat 11.00’de Girne Belediyesi arıtma tesisi ve pompa istasyonunda, Hasan Ramadan Cemil çemberinde elektrik akımının kesildiğini gördük.Biz bir kamu hizmeti yürütmekteyiz. Ülkemizde özellikle bu günlerde salgın ile ilgili çok ciddi tedbirler alınması gereken bir dönemde olmamıza rağmen belediyemize ait pompa istasyonları ve ana arıtma merkezin elektriklerinin kesilmesi kesinlikle kabul edilir bir durum değildir. Girne Belediyesi’nin evet borcu var ve kimse de bu borcu inkâr etmiyor. Muhatabımız Kıb-Tek olmasına rağmen El-Sen’e bağlı olduğunu bildiren bazı kişiler gelip arıtma tesisine izinsiz girerek arıtma tesisinin ardından da pompa istasyonlarının sigortalarını söküp gittiler.”

Ara emri aldık

Güngördü, “El-Sen ve Kıb-Tek üye ve çalışanlarının tesislerimize müdahale etmemesi için ara emri aldık”dedi. Güngördü şöyle devam etti:

“Belediye olarak gerek ana tesiste gerekse pompa istasyonlarında jeneratörleri devreye koyarak yaşanan bu olumsuzluğu Girne halkına yansımaması denizlerin daha çok kirlenmemesi adına bir çalışma yaptık. Bu olay sonrasında belediyenin çok ciddi bir yakıt gideri ve işçilik gideri vardır. Pazar günü jeneratörlerimizden biri ciddi bir arıza yaptı ve hiç beklemeyip hemen başka bir jeneratör temin ederek tesiste devreye koyduk. Öte yandan Barış Parkı önündeki Hasan Ramadan Cemil çemberinin de akımı kesildi ve 50 bin TL yatırmamıza rağmen elektrik akımı tekrar açılmadı. Biz bu konudaki mücadelemize devam edeceğiz ve sorumluları kim veya kimler ise hem belediyemiz adına hem de Girne halkı adına yasal haklarımızı arayacağız. Elektrik kurumu ise kurum, Enerji Bakanlığı ise bakanlık, sendika yönetimden habersiz bu işi yaptılarsa da o kişiler hakkında ne gerekirse yapılacaktır. Girne Kaza mahkemesinde El-Sen ve Kıb-Tek üye ve çalışanlarının tesislerimize müdahale etmemesi için ara emri aldık.”

70 elektrik sayacı düzenli olarak ödeniyor

“Borçlarımızı ödemekten kaçmıyoruz” diyen Güngördü sözlerini şöyle noktaladı: “Arıtma tesisi Girne Belediyesine 1993 yılında devredildi. Geçmiş dönemde 16 sene hiçbir ödeme yapılmadı. Bizler göreve geldiğimiz zaman borçlarımızı yapılandırdığımız da bir gerçektir. Şu anda 30 Eylül’e kadar devletim kamu alacaklarının tahsili ile ilgili bir yapılandırma programı vardır. Bu yapılandırmaya bizler de başvurduk ancak henüz bir sonuç çıkmadı. Çıkmamasının nedeni var olan borcun hangi kısmını devlet ödeyecek hangi kısmını belediye ödeyecek tam net değil. Temmuz 2014 yılında biz göreve geldiğimizden beri 70 elektrik sayacı her ay düzenli olarak ödenmektedir. Ayrıca biz borçlarımızı ödemekten kaçmıyoruz.”