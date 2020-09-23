‘Kovalarla su taşınan 60’lı yıllara dönüşü' başardık

Raif DOĞRU

Kuzey Kıbrıs’ın birçok bölgesinde susuzluğun artması nedeniyle, parası olan vatandaşlar tankerle tonu 20 ile 50 lira arasında değişen fiyatlarla ihtiyacını karşılamaya çalışırken; dar gelirli vatandaşlar 60’lı yıllarda olduğu gibi mahalle çeşmesinden kovalarla su taşımaya başladı.

Bir hafta süreyle su alamayan vatandaşlar yetkililerin çözüm üretmesini beklerken, belediyelerin gözü Anamur’dan gelecek suya çevrildi. Ancak; Tarım Bakanı Dursun Oğuz, hava koşulları nedeniyle tamirat çalışmalarının aksadığını ve 25 Eylül’de su akışının başlamayacağını duyurdu.

Bu arada sosyal medyada ‘susuzlukla ilgili’ paylaşımların giderek artmakta olduğu görülüyor. Lefkoşa’da yaşayan Baki Arıcı dün elinde iki kova su ile yaptığı paylaşımda “Ne günlere kaldık Allah’ım” diyerek, yaşanan sıkıntıya dikkat çekti.

Kamu-Sen eski başkanı Mehmet Özkardaş da dünkü paylaşımında Gazimağusa Belediye Başkanı’na seslenerek şöyle dedi:



“Günaydın Mağusa Belediyesi. Beş gündür Karakol Mahallesi’nde damla su yok. Ne yapmayı düşünüyorsunuz?. Pislikten mi ölelim?..”

Fikri Toros’un paylaşımı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili, işadamı Fikri Toros da Geçitköy Barajı’nı ziyaret ederek, burada karşılaştığı manzaradan söz etti ve fotoğraf paylaşımı yaptı. “Keşke bu manzaraya tanık olmasaydım” diyen Toros’un paylaşımı şöyle:

“Geçitköy Barajı tamamen boşalmış durumda. Yerel kaynaklarımıza gereken ilgiyi ve yatırımı ihmal etmiş olmanın bedelini ağır ödüyoruz. Birçok yerleşim yerimizde su kesintileri artarak devam ediyor. Hükümetin “başarı” edebiyatının son örneği. Keşke bu manzaraya tanık olmasaydım...”

Bakan Oğuz’un açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Dursun Oğuz dün yaptığı açıklamada, deniz altından borularla KKTC’ye su taşıyan hat üzerindeki çalışmalarda aksama yaşandığını söyledi. Oğuz; 25 Eylül olarak açıklanan su akışında 3 günlük bir gecikmenin olabileceğini belirterek, ekiplerin olağanüstü bir uğraş ile sorunu gidermek için çalıştıklarını belirtti. Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile Devlet Su İşleri’nin sorunu gidermek için en üst düzeyde işin başında olduğunu söyledi.

Bakan Oğuz, askıdaki son kalan 2 borunun ucu ile ilgili montajın devam ettiğini ifade etti. Hava şartlarının an itibariyle iyi olduğunu ancak tamiratın tamamlanmasında 3 gün gecikme olabileceğini kaydeden Bakan Oğuz, suyun gelmesiyle ilgili tarihin bugün netleşeceğini söyledi.



Başbakan Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay daha önce birlikte yaptıkları açıklamada suyun 25 Eylül’de yeniden akmaya başlayacağını açıklamıştı.