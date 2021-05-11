‘Hakkımız gasp edildi’

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, "Kıbrıs Rum Kesimi tarafından aşı hakkımız gasp edilmiştir" dedi. Gürcafer, Rum kesiminin AB’den bugüne kadar almış olduğu aşıların yüzde 6,3’ünü Kuzey Kıbrıs'a verdiğini; bu rakamın yüzde 25 olması gerektiğini vurguladı.

Gürcafer, ekonominin çarklarının dönebilmesi için aşının kilit olduğunu belirterek, “aşı olmazsa açılamayız, yurt dışından girişlere daha esnek bir biçimde izin veremeyiz. Aşı olmazsa turizmimizi açamayız. Her şeyin başı aşıdır” dedi.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, Ekonomik Örgütler Platformu’nun Metehan Kara Kapısı’nda gerçekleştireceği eyleme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gürcafer, AB’den gelen aşının yüzde 25’inin Kuzey Kıbrıs’a verilmesi gerektiğini ancak şu ana kadar verilen aşının bu rakamın çok altında olduğunu ifade etti.

Gürcafer, bu konuda AB’nin sessiz kalmaması, adaleti sağlamak için gerekli baskıyı yapması ile alakalı sembolik bir eylem gerçekleştirileceğini ifade etti.

Gürcafer, ekonominin çarklarının dönebilmesi için aşının kilit olduğunu belirterek, “aşı olmazsa açılamayız, yurtdışından girişlere daha esnek bir biçimde izin veremeyiz. Aşı olmazsa turizmimizi açamayız. Her şeyin başı aşıdır” dedi.

Cafer Gürcafer, “Sürekli olarak AB Büyükelçiliği ile görüşüyoruz. Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın özellikle AB’li büyükelçilerle teması var. Rakamlar küçükken geldiğimiz noktada yavaş yavaş makas açılıyor. Şu anda alacağımız olan miktar bizi rahatlatacak kadar bir miktardır.



Dolayısıyla EÖP, bu adaletsizliğin ortadan kalkması için bir adım atıyor. Bir tepki koyuyor” şeklinde konuştu.

Kaderci bir yaklaşımdan kurtulmak gerek

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, devletin aşı konusunda çok tutuk davrandığını oysa bu hususta çok hızlı hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Kaderci bir yaklaşım sergilemekten artık kurtulmak gerektiğine vurgu yapan Gürcafer, şunları söyledi:

Mağdur psikolojisinden kurtulmadığımız sürece hayır etmemiz mümkün değildir. Bugünün dünyasında lobicilik, ilişkiler çok çok önemlidir.

Başka şeylere harcadığımız eforu aşıyı tedarik etmek için harcasaydık durum şimdi çok daha farklı olurdu. Biz çok korkak davrandık ve adım atamadık. Dolayısıyla da bu noktaya geldik. Eğer ekonominin dişlileri dönmezse ortaya çıkacak fatura ödenebilecek bir fatura değildir. Korkunç bir enkaz oluşacak.

Bu bir başlangıçtır

Toplumun yüzde 60’ının aşılanması halinde kapıların çok rahatlıkla açılabileceğini bu açılımın da ülke ekonomisine can suyu olacağını kaydeden Cafer Gürcafer, “Aşı bizim hakkımızdır, Kıbrıs Rum Kesimi tarafından aşı hakkımız gasp edilmiştir. Rum kesiminin AB’den bugüne kadar almış olduğu aşıların yüzde 6,3’ü bize verilmiştir. Bu rakamın yüzde 25 olması lazımdır” dedi.

EÖP’ün gerçekleştireceği eylemin bir başlangıç olduğunu ifade eden Gürcafer, eyleme ilişkin tepkilere de anlam veremediğini ifade etti.