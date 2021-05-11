Ekonomi için şart

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sınır kapılarıyla ilgili adım atılması, iç turizmin başlatılması ve bazı tedbir kararlarının esnetilmesi gerektiğini ifade etti.

Esnafla sürekli temas halinde olduğunu ifade eden Özersay, gelinen noktada kira, elektrik gibi devlet katkısının da onları kurtaramayacağını dile getirdi.

HP lideri Özersay, esnafı kurtarmak için ilk olarak sınır kapılarının günü birlik geçişlere açılması gerektiğini ifade etti.

Yaz aylarının geldiğini, sokağa çıkma yasağının esnetilmesi gerektiğini kaydeden Özersay, açık mekanları bulunan restoranların kapanış saatlerinin de uzatılmasının şart olduğunu vurguladı.

Günü birlik geçişler sağlanmalı

HP lideri Özersay, dün Gündem Özel programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Özersay, sınır kapılarıyla ilgili konuyu sürekli gündeme getirdiğini hatırlatarak, bu konuda adım atılması gerektiğini söyledi.

Özersay, “Rumların PCR test sonucuyla günü birlik geliş gidişleri sağlanmalıdır” dedi.

Ekonominin canlanması için bunun şart olduğunu dile getiren Özersay, şöyle devam etti:

Güneyde çalışanlar her gün günü birlik gidip geliyorlar. Hastalık sebebiyle gidiş gelişler oluyor. Alışveriş amaçlı da PCR test sonucuyla geçişlerin sağlanması gerekiyor. İki buç ay önce esnafla bir araya gelmiştim. Onlarla yaptığım görüşmede gelinen noktada elektrik, kira gibi devlet katkısının da esnafı kurtaramayacağını tespit ettim.

Esnafı kurtarmak için piyasayı canlandırmak lazımdır. Geçen gün Gazimağusa’da yine esnafla yine bir araya geldim. Esnaf, sınır kapılarının açılmasını istiyor.

Eğer Rumlar kuzeye gelebilirse ekonomik açıdan çok iyi olur. Çünkü Türk Lirası ile döviz arasındaki makas daha da açılmıştır.

Bu tarafa geçecek bir Rum için burası çok çok ucuz durumdadır. Geldiklerinde benzin istasyonlarından, eczanelerden, çarşılardan, süpermarketlerden alışveriş yapıyorlardı. Ayrıca bazıları güneyde satmak üzere toplan alım yapıyordu.



Eğer şimdi yine gelip alışveriş yaparlarsa ülkemize döviz girdisi gerçekleşir. Hem maliyeye hem esnafa hem piyasaya döviz akar.Bu da ekonomiyi bir nebze olsun canlandırır.

İç turizm açılmalı

HP lideri Özersay, Diyalog gazetesinin dünkü manşetinde Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun açıklamalarına yer verilen habere de değinerek, iç turizmin açılması gerektiğini söyledi. Özersay, şunları kaydetti:

Biz makul olan her adımın taraftarıyız. Mesela kapalı devre turizmini ilk destekleyen bizdik.

Diyalog Gazetesinin manşetinde yer alan haberde Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, yurt içi turizm bağlamında talep ortaya koyduğunu söylüyor.

Yapması gereken bastırarak ve ağırlığını koyarak iç turizmin bir miktar açılmasını sağlamaktır.

İç turizm açılırsa iç piyasa da hareketlenir.

Tedbirler esnetilmeli

Yaz aylarının geldiğini, havaların ısındığını kaydeden Özersay, insanları eve tıkmanın haksızlık olduğunu ifade etti.

HP lideri Özersay, “Sokağa çıkma yasağının esnetilmesi lazımdır. Açık mekânları olan restoranların kapanış saati uzatılmalıdır. Eğer önlemler almazsak ekonomiyi ayakta tutamayacağız” dedi.

Özersay, yurt dışından emlak almak isteyenlere de imkan tanınması gerektiğini dile getirdi.

Özersay, emlak alacak kişilerin kapalı devre taşımacılıkla ülkeye getirilmesi, 4 gün kalmalarının sağlanması yönünde öneride bulundu.

HP Lideri Özersay “Ülke kapalı kalsın demekle hiçbir sonuç alamayız. Bir buçuk yılda salgınla yaşamayı öğrendik” dedi.