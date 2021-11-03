‘Erken seçim olmalı’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkanı Tufan Erhürman, hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’yla yaptıkları görüşmede CTP'nin herhangi bir hükümet formulü içerisinde yer almadığını ve toplantıda böyle bir konunun da görüşülmediğini dile getirdi. CTP Lideri Erhürman, bir an önce erken seçim koşullarının ayarlanması gerektiğine vurgu yaparak, Ocak ayında bütçenin olmaması halinde ülkenin ciddi ekonomik sıkıntılarla karşılaşacağını ifade etti.

UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, dün Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) ziyaret etti.

Sucuoğlu’nun, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüşmesi saat 18.45’te başladı.

CTP Genel Merkezi’nde yer alan görüşmede, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, UBP Milletvekilleri Nazım Çavuşoğlu, Kutlu Evren, Sunat Atun, İzlem Gürçağ ile CTP Milletvekilleri Fikri Toros, Sıla Usar İncirli, Asım Akansoy ve MYK üyesi Çiçek Göçkün Bayramoğlu yer aldı.



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, görüşmenin olumlu geçtiğine işaret etti.Erhürman, "CTP olarak biz üç konu üzerinde durduk. Birincisi bütçe, ikincisi Seçim ve Halkoylaması Yasası'nda belli başlı değişiklikler yapılması ve komitelerde oy birliği ile geçen yasaların Meclis'ten geçmesi noktasında üzerimize düşüne yapacağız" dedi."Biz uzun süredir erken seçim diyen bir partiyiz" diyen Erhürman, CTP'nin herhangi bir hükümet formulü içerisinde yer almadığını ve toplantıda böyle bir konunun da görüşülmediğini dile getirdi.CTP Lideri Erhürman, bir an önce erken seçim koşullarının ayarlanması gerektiğine vurgu yaparak, Ocak ayında bütçenin olmaması halinde ülkenin ciddi ekonomik sıkıntılarla karşılaşacağını ifade etti.

Sucuoğlu: Üç konuda da fikirlerimiz aynı

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, CTP ile 3 konuda da fikirlerinin ve düşüncelerinin aynı olduğuna dikkat çekerek, “Kendi yetkili organlarımızla da tartışacağız. Meclis'in Ekim ayından bu yana sadece bir defa toplanmış olması ve miadını doldurmuş olması nedeniyle seçimin bir an önce yapılması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.