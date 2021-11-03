Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 149 pozitif vakaya rastlandı, 119 hasta taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise 249 yeni Covid-19 vakası tespit edildi,64 yaşında bir erkek hasta ise hayatını kaybetti.
KKTC Sağlık Bakanlığı dün yapılan toplam 23 bin 977 testle 126'sı yerel, 149 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
1 kişinin yurt dışından ülkeye geldiği, 22 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğu kaydedildi.
Yerel vakaların 30’u Lefkoşa, 48’i Girne, 37’si Gazimağusa, 6’sı İskele, 5’i Güzelyurt bölgesinden.
2 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Aşı ve bileklik
Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı 1479. Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 416. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 491.takip edilen toplam bileklik sayısı 6476. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 76.323.
Güneydeki durum
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 52 bin 138 testle 249 yeni Covid-19 vakası tespit edildi,64 yaşında bir erkek hasta ise hayatını kaybetti.
Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, toplam vaka sayısı 124 bin 973, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 575'e yükseldi.
Tedavisi süren 70 hastanın 26'sının durumunun ciddi olduğu kaydedildi.