Gözler yeni kabinede

Genel Başkanlığa seçilen ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Faiz Sucuoğlu, parti ziyaretlerine dün saat 16.00’da Halkın Partisi ile başladı.

Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Sucuoğlu ile HP Genel Başkanı Kudret Özersay, görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Faiz Sucuoğlu, alternatif hükümet modelleri görüştükleri HP ile bir erken seçim hükümeti kurulması konusunda hem fikir olduklarını söyledi.

Sucuoğlu, bir süredir nisap sorunu yaşanan meclisin toplanamadığına işaret ederek, hızlı bir şekilde erken seçim kararı almak gerektiğini belirtti.

Faiz Sucuoğlu, seçim kararının ardından seçim yasakları başlayacağından mecliste bekleyen yasa tasarılarının hızlıca geçirilmesi konusunda da HP ile bir fikir birliğine vardıklarını kaydetti. Sucuoğlu, “Memleketin vakit kaybetmeye zamanı yok” dedi.

Sucuoğlu: Teknokrat hükümete sıcak bakmıyoruz

Sucuoğlu, bir soru üzerine, teknokrat hükümetine de sıcak bakmadıklarını söyledi.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu da, genel anlamda TDP ile görüşmenin olumlu geçtiğini ifade ederek, erken seçim tarihinin netleşmesi ve erken seçime kadar nelerin yapılması gerektiğinin toplantıda ele alındığını söyledi.



Meclisin işlevini yitirdiğini yineleyen Sucuoğlu, bunun da siyasi güvenilirliği zarara uğrattığını ifade etti.Erken seçime kadar Meclis alt komitelerinden oy birliğiyle geçen yasa tasarılarını Meclis’ten bir an önce geçirmeyi hedeflediklerini dile getiren Sucuoğlu, hafta sonuna kadar hükümet çalışmalarını tamamlamayı ve Bakanlar Kurulu’nu oluşturmayı planladıklarını söyledi.Sucuoğlu, ülkenin bütçesiz bırakılmaması konusunda görüş birliği bulunduğunu da sözlerine ekledi.Sucuoğlu, erken seçimin 9 Ocak tarihinde olabileceği görüşünün ortaya konulduğuna işaret ederek, “Erken seçim tarihi konusunda zamanlama açısından bir sıkıntı olabilir. Ancak en önemlisi, bu 2 aylık süreçte kurulacak olan yeni hükümetle Meclis’te bekleyen yasaların değerlendirmesidir” dedi.

Özersay: Seçim hükümeti geniş tabanlı olmalı

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’yla verimli bir toplantı yaptıklarını söyledi. Toplantıda, kısa süre içinde bir seçim hükümeti kurulması konusunda görüş birliğine varıldığını söyleyen Özersay, kurultay sonrasında kamuoyunda konuşulan farklı hükümet modellerinin toplantıda ele alınıp, değerlendirildiğini söyledi. Özersay, “Dıştan destekli UBP-DP hükümeti olgunlaşmış gibi görünüyor” dedi.

Özersay, bazılarında HP’nin yer aldığı tüm hükümet modellerinin toplantıda değerlendirildiğini ve HP’nin, kurulacak seçim hükümetinin toplumsal mutabakat hükümeti olmasını önerdiğini belirtti.

Geniş tabanlı yani mecliste temsil edilen partilerin çoğunluğunun oluşturacağı geniş tabanlı bir hükümet modelinden yana olduklarını ve bunu önerdiklerini vurgulayan Özersay, “Murat ettiğimiz şey, memleketin bir an önce erken seçime gitmesi ve politik iradenin yenilenmesidir” dedi.

Özersay, erken seçim tarihi belirlenirken, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) da gerekli hazırlığı yapabileceği zamanın da göz önünde bulundurulması gereğine işaret ederek, sağlıklı zeminde seçime gidilmesinin önemine vurgu yaptı.