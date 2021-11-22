Hastaneler doldu taştı

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs vakalarındaki artış test merkezlerine yansıdı. Öksüren, hapşıran herkes PCR testine koşarken, hastaneler dolup taştı.

Lefkoşa’da dün birçok merkez önünde test yaptırmak için sıra bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Uzun süre merkez önünde bekleyerek testlerini yaptırabilen vatandaşlar hem yaşanan duruma isyan etti hem de işin kontrolden çıkmak üzere olduğunu ifade etti.

Yerel vakalardaki artışların endişe verici olduğunu ifade eden vatandaşlar, yetkililere çağrı yaparak aşı merkezlerinin daha verimli çalıştırılması gerektiğini, aşı olmayanlara yaptırımlar uygulanarak çalışmaların ileriye götürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Yerel vakalardaki hızlı artıştan kaynaklanan tedirginlikle test kuyruklarının yeniden oluşmasını ise vatandaşlar “Geriye gidiyoruz. Tekrar başa mı dönülüyor. Aşılanma hızlandırılmalıdır” diyerek tepkisini ortaya koydu.

Vatandaş isyan etti



Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2021, 11:16

Öte yandan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne test yapmak için akın eden vatandaşlar, maskeli ya da maskesiz fark etmeksizin, dar bir koridorda sosyal mesafe gözetilmeden test kuyruğuna alındı.Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, aralarında küçük çocukların da bulunduğu onlarca insanın tek sıra halinde test yaptırmayı beklediği görüldü.Konuyla ilgili sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan bir vatandaş, koridora sığmayan bazı vatandaşların yağmur altında bekletildiğini de iddia etti.Söz konusu vatandaşın paylaşımı şöyle:“Bu kadar insanı bir koridordan maskeli, maskesiz, mesafesiz buraya tıkmalarına mı, sığmayanların dışarıda şakır şakır yağmur yağarken korunmaya çalışmasına mı? En azından özel bir üniversite hastanesinde olmasın yahu bu rezalet… Devleti zaten hiç konuşmuyorum.”