10 bin öğrenci daha aşılanacak

Ömer KADİROĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, mesleki teknikte öğrencilerin yüzde 72’si, lise ve ortaokullarda ise yüzde 56’sının aşılandığını söyledi. Diyalog’a konuşan Amcaoğlu, öğretim görevlisi ve çalışanların aşılanması ile öğrencilerin aşılanma durumları ile ilgili bilgi verdi.

Bakan Amcaoğlu, okullarda aşılanmamış öğretmen ve çalışanların yüzde 2-3 civarında olduğunu ifade etti.

Okullarda aşısız görevlilerin yok denecek kadar az olduğunu ifade eden Amcaoğlu “Devlet dışarıdaki aşısızları aşılamalıdır” ifadesini kullandı. Okullarda eğitim alan öğrencilerdeki aşılanma hakkında da bilgi veren Amcaoğlu, mesleki teknikte eğitim alan öğrencilerin yüzde 72’si, lise ve Ortaokullarda eğitim alan öğrencilerin yüzde 56’sının aşılandığını söyledi.



Bu hafta içerisinde de velilerinden yazılı izin alınan 10 bin öğrencinin aşılanmasına başlanacağını kaydeden Amcaoğlu, yerel vakalardaki artışın eğitimi etkilemeyeceğinin, eğitime ara verilmesinin söz konusu olmayacağının vurgusunu yaptı.Okullardaki Coronavirüs tablosu ile ilgili bilgi veren Amcaoğlu güncel rakamları da aktardı.Amcaoğlu, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 119 öğrenci, 11 öğretmen, 3 personelin testinin pozitif, Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 100 öğrenci, 16 öğretmen, 4 personelin pozitif, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 17 öğrenci, 6 öğretmenin testinin pozitif çıktığını söyledi. Diğer yandan İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 257 öğrencinin, 21 öğretmenin, 13 personelin temaslı, Ortaöğretim Dairesi'ne bağlı okullarda 397 öğrenci, 34 öğretmen, 3 personel, Mesleki Teknik Dairesi’ne bağlı okullarda 119 öğrenci, 9 öğretmen ve 1 personelin temaslı olduğunu belirten Amcaoğlu, toplamda 236 öğrencinin 33 öğretmenin 7 personelin pozitif olduğunu söyledi.