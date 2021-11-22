Yangın var

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Bir bağ marul ve kereviz 8, bir kilo taze fasulyenin fiyatı 20 lira oldu

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Ömer KADİROĞLU

Merkez Lefkoşa’da dün kurulan açık pazarda bir bağ marul ve kereviz 8, bir kilo taze fasulye 20 liradan satıldı. Bamya 25, üzüm 20, elma 12 liradan alıcı beklerken, salatalığın fiyatı 10 liraya çıktı. Domates 3 kilosu 7 liradan tezgaha konulurken, patates 8, biber 15 liradan satışa sunuldu. Birçok ürünü pahalı bulan vatandaşlar, “Biz bütçemize göre hareket etmek zorunda kalıyoruz. Fiyatı pahalı olan sebze ve meyveleri almamaya çalışıyoruz. Her geçen gün yapılan zamlar alım gücümüzü iyice düşürdü” dedi.

Pazar yerinde dün bazı meyve ve sebzelerin fiyatları şöyleydi:
Patates            8 TL (Kilosu)
Marul                                8 lira
Cennet Hurma         25 TL (Kilosu)
Elma            12 TL (Kilosu)
Taze Fasulye        20 TL (Kilosu)
Yeşillikler        5 TL (1 bağ)
Çiçek Lahanası        10 TL (Tanesi)
Domates        7 TL (3 Kilosu)
Kabak            5 TL (Kilosu)
Biberler         15 TL (Kilosu)
Kolokas        10 TL (Kilosu)

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Armut             17 TL (Kilosu)
Mantar         35 TL (Kilosu)
Bamya             25 TL (Kilosu)
Havuç             7 TL (Kilosu)
Pancar             10 TL (Kilosu)
Üzüm  (Verigo)                 20 TL (Kilosu)
Üzüm (Sultani)      20 TL (Kilosu)    
Ayva             17 TL (Kilosu)
Muz             13 TL (Kilosu)
Soğan             10 TL (3 Kilosu)
Salatalık         10 TL (Kilosu)
Patlıcan         7 TL (Kilosu)
İncir             20 TL (Kilosu)

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YORUMLAR
murat
murat - 1 saat Önce

gayet iyi
türkiye de izmir karşıyaka bostanlı pazarinda 1 kilo 10 tl domatesin
kktc de 3 kilosu 7 tl

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