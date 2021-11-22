Yangın var

Ömer KADİROĞLU

Merkez Lefkoşa’da dün kurulan açık pazarda bir bağ marul ve kereviz 8, bir kilo taze fasulye 20 liradan satıldı. Bamya 25, üzüm 20, elma 12 liradan alıcı beklerken, salatalığın fiyatı 10 liraya çıktı. Domates 3 kilosu 7 liradan tezgaha konulurken, patates 8, biber 15 liradan satışa sunuldu. Birçok ürünü pahalı bulan vatandaşlar, “Biz bütçemize göre hareket etmek zorunda kalıyoruz. Fiyatı pahalı olan sebze ve meyveleri almamaya çalışıyoruz. Her geçen gün yapılan zamlar alım gücümüzü iyice düşürdü” dedi.

Pazar yerinde dün bazı meyve ve sebzelerin fiyatları şöyleydi:

Patates 8 TL (Kilosu)

Marul 8 lira

Cennet Hurma 25 TL (Kilosu)

Elma 12 TL (Kilosu)

Taze Fasulye 20 TL (Kilosu)

Yeşillikler 5 TL (1 bağ)

Çiçek Lahanası 10 TL (Tanesi)

Domates 7 TL (3 Kilosu)

Kabak 5 TL (Kilosu)

Biberler 15 TL (Kilosu)

Kolokas 10 TL (Kilosu)



Armut 17 TL (Kilosu)Mantar 35 TL (Kilosu)Bamya 25 TL (Kilosu)Havuç 7 TL (Kilosu)Pancar 10 TL (Kilosu)Üzüm (Verigo) 20 TL (Kilosu)Üzüm (Sultani) 20 TL (Kilosu)Ayva 17 TL (Kilosu)Muz 13 TL (Kilosu)Soğan 10 TL (3 Kilosu)Salatalık 10 TL (Kilosu)Patlıcan 7 TL (Kilosu)İncir 20 TL (Kilosu)