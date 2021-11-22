Tatar’la görüşme bugün

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF), Ekim ayında yapılan genel kurul sonrasında ilk yönetim kurulu toplantısını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştiriyor.

Türkiye’nin değişik bölgelerinden dün hava yoluyla adaya gelen Genel Başkan Yılmaz Karaca ve Yönetim Kurulu üyeleri, dün gece Merit Crystal Cove Otel’de ‘basın sorunlarının’ genel bir değerlendirmesini yaptı.



Basının ve basın çalışanlarının sorunlarını her platformda dile getirdiklerini belirten TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, "Yavru vatanda çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Her geçen gün sorunları artarak devam eden Anadolu basınının sorunlarının çözümü noktasında yetkililerin üzerine düşen görevlerini yerine getirmelerini bekliyoruz. Mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz” dedi.Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar’ın davetlisi olarak adaya gelen ve bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek olan TGF Yönetim Kurulu üyeleri, daha sonra Kıbrıs meslek örgütleriyle bir toplantı yapacak.

Akar: Gurur duyuyoruz

Kıbrıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar yapılacak yönetim kurulu toplantısının önemine dikkat çekerek şu görüşlere yer verdi;

“Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerimizi Kıbrıs’ta ağırlamaktan onur duyuyoruz. Her zaman mesleki konularda basın ve basın çalışanlarının sorunlarını dile getiren Türkiye’nin en büyük basın meslek örgütü TGF’nin üyesi olmaktan da gurur duyuyoruz. Kıbrıs programı içerisinde yönetim kurulu toplantımızda mesleki konuların ele alınmasının yanında bir takım ziyaretler de yapacağız. Buradaki basın meslek örgütleri ve gazeteci meslektaşlarımızı ziyaret ederek sorunlarını ve isteklerini dinleyeceğiz. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’la mesleğimiz üzerine görüşmelerde bulunacağız. Burada alınacak kararların basın sektörü için faydalı kararlar olacağından eminim. Toplantı için mükemmel organizasyon yaparak bizlere destek veren Merit Crystal Cove Otel Genel Müdürü Ercan Turhan ve ekibine ayrıca teşekkür ediyoruz.”