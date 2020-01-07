3 günde bulundu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik Şube’nin düzenlediği operasyon sonucu evinde 15 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan ve 3 Ocak’tan beri aranan şahıs ilan edilen Muzaffer Zavır, önceki gün tespit edilerek gözaltına alındı.

Hakkında soruşturma başlatılan Zavır, dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Hasan Selvili, hafta sonu gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu kalıntısı içeren bir adet sarma sigara ele geçirildiğini söyledi.

Polis, operasyonda tutuklanan zanlının uyuşturucuyu Muzaffer Zavır’ın aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, bunun üzerine zanlı Zavır’ın evine düzenlenen operasyon sonucu 15 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Soruşturma yeni başladı

Zanlının, önceki gün tespit edilerek tutuklandığını anlatan Selvili, soruşturmanın yeni başladığını bildirerek, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, bir gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.