İki bakanlıktan örnek işbirliği

Rahme ÇİFTÇİOĞLU
Yükseköğrenim gören ve özel durumu olan öğrencilerin devlet tarafından desteklenmesi için Burs Tüzüğü’nde düzenlemeye gidiliyor.
Düzenleme, Sosyal Hizmetler Dairesi himayesinde bulunan, koruyucu aile yanında olan, engelli nakdi yardımı alan ve annesiyle babasını kaybeden öğrencilerin okul harçlarının ve burs ihtiyaçlarının karşılanmasını öngörüyor. Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi ile Sosyal Hizmetler Dairesi gerekli düzenlemenin yapılmasını sağlayacak. İhtiyaçlı çocuklarla ilgili bildirimi ise Sosyal Hizmetler Dairesi yapacak.
Bu kapsamda dün Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında mutabakat zaptı imzalandı.
Mutabakat zaptına Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu imza koydu.
Eğitim Bakanlığı’ndaki imza töreninde her iki bakan da kısa birer açıklama yaptı. Törene, daire müdürleri ve bakanlıkların yetkilileri de katıldı.
Çavuşoğlu, devletin herhangi bir sebeple annesini ve babasını kaybeden, koruyucu ailelerin yanında bulunan çocuklara burs verdiğini kaydederek, söz konusu çocukların okul harçlarının ödenmesi konusunda zafiyet yaşandığını dile getirdi.
“Okul harçları bu çocukların hedeflediği mesleğe ulaşmasında engel olmamalı” diyen Eğitim Bakanı, bu nedenle böyle bir düzenlemeye gidildiğini belirtti, bu kapsamdaki çocukların okul harçlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanacağını açıkladı.
Bakan Faiz Sucuoğlu, iki bakanlığın ekiplerinin ihtiyaçlı çocukların eğitimde desteklenmesi için çalışma yürüttüğünü belirtti.
kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokiii) boyleee kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaciki hapisanede yatirtmadigimiz gibi. boyleeeee biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- yeni tosunun babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis isanligin kktcnin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee Ralph v. Estep wilmington de usa serdar efendinin mugecimin muhasebicisi basinada gulsun erolu oturtmus bu serefsizler. boyleeeee susaan bonusman desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok oyleeee hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim