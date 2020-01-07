Moralleri bozuldu

Lefkoşa’da Metehan Kara Kapısı’ndan ülkeye giriş yaparken, 190 gram uyuşturucu ile yakalanan Libyalı Sanad Ali Blgasem Salem ve Mısırlı Ahmed Hassan Ahmed hakkındaki soruşturma tamamlandı. İki zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 02 Ocak 020 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan Sanad Ali Blgasem Salem’in kullanımında bulunan araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramda 190 gram hintkeneviri ele geçirildiğini söyledi.

Polis, bulunan uyuşturucunun 150 gramının Ahmed Hassan Ahmed’in tasarrufunda, 40 gramının ise aracın torpido gözünde bulunduğunu belirtti.

Polis, Sanad Ali Blgasem Salem’in üzerinde de uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 9 bin 310 TL’nin emare alındığını kaydetti.

Zanlılar suçüstü yakalandı

Polis, suçüstü tutuklanan zanlıların gönüllü ifade verdiklerini söyledi. Polis, Sanad Ali Blgasem Salem’in davalarını kabul ettiğini, Ahmed Hassan Ahmed’in ise kabul etmediğini belirtti.

Polis, zanlıların 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, talebi kabul ederek, zanlıların 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.