Patronu kim bilinmiyor

Lokmacı’dan 150 gram uyuşturucu ile kuzeye geçmeye çalışan Alouzi başarılı olamadı

Patronu kim bilinmiyor

  Lefkoşa Lokmacı Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan ve kurye olduğu belirtilen  Qasai Abdallah Alouzi 150 gram hintkeneviri ile yakalandı. Gözaltına alınan zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

   Zanlı dün de tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Soruşturmayı yapan polis, 5 Ocak 2020 tarihinde Lokmacı Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan zanlı Qasai Abdallah Alouzi’nin tasarrufunda toplam 150 gram hintkeneviri bulunarak emare alındığını söyledi. 
   Polis, suçüstü tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, alınması gereken ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğunu belirterek, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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