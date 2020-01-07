Hafife almayın

Tabipler Birliği, gribe karşı üç etkili yöntemin “aşı olmak, virüsün bulaşmasını engelleyecek alışkanlıklar geliştirmek ve hastalık durumunda hekime başvurmak” olarak açıkladı.

Tabipler Birliği, grip hastalığının influenza virüsünün yol açtığı üst solunum yollarını veya akciğeri tutabilen bulaşıcı viral bir hastalık olduğunu belirterek, bu hastalığın, her yıl özellikle kış aylarında salgınlara ve hatta ölümlere sebep olan önemli bir sağlık sorunu olduğunu hatırlattı.

Birliğin Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Y. Vudalı, “grip” hastalığı konusunda bilgilendirici açıklama yaptı. Vudalı, açıklamasında grip çeşitleriyle ilgili bilgi vererek, tedavi yöntemleri ve korunma yollarıyla ilgili tavsiyelerde bulundu.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Y. Vudalı’nın açıklaması şöyle:

İnfluenza virüsü

"İnfluenza virüsü A, B ve C tiplerine ayrılmaktadır. İnfluenza A ve B virüsü yıllık mevsimsel gribe sebep olurken, influenza C virüsü daha küçük ölçekli ve hafif enfeksiyonlara sebep olmaktadır. İnfluenza A virüsü en yaygın grip etkeni olup hem insan hem hayvanlarda gribe sebep olmaktadır. İnfluenza A virüsü aynı zamanda kendi içinde hücre yüzeyindeki proteinlere göre subtiplere ayrılmaktadır. Bunlardan da en fazla konuşulanları domuz gribi etkeni H1N1, kuş gribi etkenleri H5N1 ve H7N9 ve standart mevsimsel grip etkeni olan H3N2'dir.

Domuz Gribi (H1N1) nedir?

İnfluenza tip A/H1N1 virüsü ilk olarak 2009 yılında Kuzey Amerika'da ortaya çıkmış ve o yıl pandemiye yani kıtalararası büyük ölçekli salgına sebep olmuştu. Ancak yaklaşık 1.5 yıl sonrasında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu pandeminin sona erdiğini duyurmuştur. Son 40 yıllın en büyük pandemisi olması ve o dönemdeki belirsizlik sebebi ile dünyada büyük bir korkuya sebep olmuştu. Ancak artık A/H1N1 yıllık mevsimsel grip etkeni olarak her yıl karşımıza çıkmaktadır.

Domuz gribinden korkmamız gerekiyor mu?

2009 yılındaki pandemiden sonra önemini büyük ölçüde yitirmiştir. Artık her yıl kış aylarında görülen grip hastalığının sadece bir subtipi olması dışında önem arz etmemektedir.

Grip hastalığında ateş, baş ağrısı, eklem ve kas ağrısı, nefes darlığı, yorgunluk hissi, akan ya da dolu burun, hapşırma ve boğaz ağrısı belirtileri görülmektedir.

Grip aşısı yapmalı mıyım?

Her yıl hazırlanan grip aşısı bir önceki senedeki dolaşan influenza subtiplerine göre hazırlanmaktadır. Ülkemizdeki grip aşısı da A/H1N1, A/H3N2 ve influenza B'ye karşı bağışıklama kazandırmaktadır. Ancak akılda tutulmalıdır ki bu virüs hızlı bir şekilde mutasyon yani değişim geçirdiği için yine bu influenza subtiplerinden hastalık oluşabilmektedir. Hastalığın seyrinin hafiflettiği ve özellikli hasta grubunda ölüm oranını azalttığı dünyada yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Yapılan bir grip aşısı sağlıklı bir kişiyi yaklaşık bir yıl korumaktadır, bu sebepten her yıl tekrarlanması gerekmektedir. Ancak yumurta alerjisi olan kişilere aşı yapmamalıdır.

Gribe karşı üç önlem:

1- Aşı ol (korunmanın en etkin yolu).

2- Virüsün bulaşmasını engelleyecek alışkanlıklar geliştir.

3- Hastalık durumunda hekime başvur."