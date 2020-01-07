‘Yeşil ışığı’ yaktı

Onur ULAĞ

Halkın Partisi (HP) 4’üncü kuruluş yıl dönümünü görkemli bir resepsiyonla kutlanırken, parti genel başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yaptığı konuşmada cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeşil ışık yaktı.

Özersay, Kıbrıs adası etrafında çok önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, böyle bir ortamda ülke menfaatini her şeyin önünde tutan Halkın Parti’sinin cumhurbaşkanlığı konusunda geri durma lüksünün olmadığını vurguladı. Bakan Özersay,“Yakında parti meclisimiz gerekli değerlendirmeyi yapıp, kendi kararını verecek ve bir duruş ortaya koyacaktır” dedi.

Senin: HP dönüşümün adresidir

Halkın Partisi 4’üncü yaşını dün akşam saat 18.30’da Lefkoşa Bedesten’de gerçekleştirilen görkemli bir resepsiyonla kutladı.

Resepsiyona Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay başta olmak üzere tüm parti mensupları, Başbakan Ersin Tatar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türkiye Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve halk katıldı.

Resepsiyonda öncelikle HP’nin kuruluş süreci anlatıldı ve ilk konuşmayı parti genel sekreteri Yenal Senin yaptı.

Senin, HP’nin ülke sevgisinin vücut bulmuş hali olduğunu söyledi. HP’nin kurulu düzene karşı kurulan ve halkın yanında olan bir parti olduğunu kaydeden Senin, iktidar mücadelesi değil, ülkeyi değiştirme amacı güttüğünü ifade etti.

Senin, HP’nin dönüşümün adresi olduğunu vurguladı.

Özersay: İlk günkü gibi heyecanlıyız

Senin’in konuşmasının ardından partiyle ilgili hazırlanan video izlendi. Kuruluş aşamasının ve vatandaşların HP ile ilgili görüşlerini anlattığı videonun izlenmesinin ardından Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay konuşma gerçekleştirdi.

Özersay, gerek partinin kuruluşu aşamasında gerekse sonrasında yanlarında olan herkese teşekkür etti.

HP’nin birilerinden kalan mirasın üstüne kurulmadığını, halkın ve ülkenin dört bir yanından katılımla verilen emekle kurulduğunu ifade etti.

Özersay, sadece siyasette değil toplumda da bir dönüşümü amaçladıklarını belirterek, yollarının uzun olduğunu söyledi. Özersay, ilk günkü kadar heyecanlı ve kararlı olduklarını dile getirdi.

Özersay, “Halk bizi 5 yıl için göreve getirdi. İki yıldır görevdeyiz ancak ne yapıp yapmayacağımız için beklenilmesi gerekiyor” dedi.

Bakan Özersay, müşavirlik, dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili çalışmalar yaptıklarına değindi.

Uzak durma lüksümüz yok

Özersay, cumhurbaşkanlığı seçimine de değindi.

Özersay, Halkın Partisi’nin ülke menfaatini her şeyin önünde tutan bir parti olduğunu belirterek, partinin cumhurbaşkanlığı konusunda geri durma lüksü olmadığını belirtti.

Özersay şunları söyledi:

“Kıbrıs adası etrafında savunma ve güvenlik açısından çok önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Doğu Akdeniz’de doğal kaynaklar bağlamında pek çok aktör bölgeye yerleşmektedir. Özetle uluslararası ve bölgesel dinamikler, çözümsüz kalan Kıbrıs sorununun bile önüne geçmiş durumdadır.

Bu ortamda dış politikamızın sadece Kıbrıs sorununu çözüm çabalarıyla sınırlı olamayacağını görmek zorundayız. İşte tam da böyle bir ortamda, ülke menfaatini her şeyin önünde tutan bir siyasi parti olarak Halkın Partisi’nin Cumhurbaşkanlığı konusunda geri durma lüksü var mı?

Ülkenin ve halkın geleceğini bu kadar yakından ilgilendiren bir görev yeri olan Cumhurbaşkanlığıyla ilgili sizi temin ederim ki ne Halkın Partisi geri durabilir, ne de Kudret Özersay! Yakında Parti Meclisimiz gerekli değerlendirmeyi yapıp kararını ve duruşunu ortaya koyacaktır.”

Özersay, Kıbrıs Türk halkına kendilerine güvendiği için teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

Özersay’ın konuşmasının ardından HPL’liler hep birlikte pasta kesti.