En fazla darbe başına

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 29 Ocak 2018 tarihinde dövülerek öldürülen Kennedy Taombabwa Dede cinayetiyle ilgili davada dün Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz, tanık olarak dinlendi.

Deniz, maktule yapılan otopside, özellikle beyin kısmında yoğun kanama olduğunu ve kafa kısmında ağır travmalar tespit edildiğini söyledi.

Akciğerinde de kanama vardı

Sanıklar, Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Simge Dağdur ve Zekeriya Kurucu’nun yargılandığı davanın dünkü duruşmasında, İddia Makamı adına davayı yürüten Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz’i tanık kürsüsüne çağırdı.

İdriz Deniz, maktüle yapılan otopsi sonucunda, beyinde, beyin omurilik sıvısının üretildiği yer ile dokularında yoğun kanama tespit edildiğini söyledi.

Akciğerlerde de kanama tespit edildiğini anlatan Deniz, maktulün akciğerlerinde su bulunmadığını, bunun da ölüm nedeninin boğulma olmadığının kesin bir göstergesi olduğunu belirtti.

İdrisDeniz, Türkiye Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapora değinerek, maktulün üzerinde, elektrik veya ısıya dayalı bir lezyonun görülmediğine dikkat çekti. Deniz, elektrik şokunun çok nadir de olsa ölüme neden olabileceğini de belirtti.

Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz’in sorusu üzerine Deniz, kesin ölüm nedeninin, hangi darbe veya darbeler sonucu geliştiğinin net olarak söylenemeyeceğini ifade etti.

Avukatlar sorgulayacak

Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz’in şahadetini tamamlamasının ardından, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fatma Şenol, avukatların tanığı sorgulamasına olanak sağlamak üzere davayı 9 Ocak 2020 tarihine ertelediğini açıkladı.