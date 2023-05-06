Eğitimde ‘Tam güne’ geçilmeli

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta bir yandan özel okul ücretlerine gelen yüksek artışlar tartışılırken, bir yandan da devlet okullarındaki eğitimin yetersizliği üzerinde duruluyor. Konuyla ilgili görüş belirten vatandaşlar, devlet okullarındaki eğitimin yetersiz olduğunu söylerken, bir an önce ‘Tam Gün’ eğitime geçilmesi gerektiğini vurguluyor.

Günde 3-4 saatlik eğitimle çocukların geleceğe hazırlanamadığını ve birçok yönden yetersiz eğitim aldığını belirten veliler, parası olanlara hizmet eden bir eğitim sisteminin kabul edilemeyeceğini belirtiyor. Vatandaşlar, “ister iktidar, isterse muhalefet milletvekilleri tam gün eğitim konusunu bir an önce meclise getirip, gerekli kararlar alınmalıdır” diyor.

Ne dediler?

Cengiz Karataşlı

“Çocuklarımız devlet okuluna gidiyorlar. Devlet okullarından aldığımız eğitimden memnun değiliz çünkü okul sürekli olarak özel derse yönlendiriyor. Tam gün eğitim olsa belki de çocuklarımız özel derslere ihtiyaç duymayacaktır. Halkın kazancı bellidir. Devlet okullarında yeterli eğitim alamayan çocuklar tam gün eğitime geçilmesi ile özel derslere ihtiyaç duymayacaklardır. 11 bin 800 lira alan bir özel sektör çalışanı çocuğunu nasıl özel derse gönderecek? Devlet okulları en erken zamanda tam gün eğitime geçmelidir.”

Servan Durmaz

“Çocuğum devlet okuluna gidiyor. Bütçemiz olsaydı özel okula gönderirdim, çünkü devlet okullarında bazı eksiklikler var. Devlet okullarını eğitim açısından yeterli görmüyorum. Tüm okullarda özel okullarda olduğu gibi tam gün eğitime geçilse iyi olur ancak çocuklara da bu durumun ağır gelebileceğini düşünüyorum. Çocuklarımız okuldan çıkınca ya komşuda ya da anne babamızda kalıyor.”

Mehmet Ali Kocabaşoğlu

“Okula giden torunlarım vardır. Bir torunum üniversiteye diğer ikisi de devlet okuluna gidiyor. Zaten özel okullara gönderecek maddi gücümüz yoktur. Çocuklarımızın devlet okullarından aldığı eğitimden kesinlikle memnun değiliz. Devlet okullarında tam gün eğitime geçilmelidir. Tam gün eğitim çocuklarımız için de aileler için de iyi olur. Bu kadar yıldır bu tam gün eğitim konuşuluyor ancak bizim siyasilerimiz bu noktada hiçbir çalışma yapmıyor.”

Güner Hoca

“Okula giden torunum vardır. Biri devlete diğeri özele gidiyor. Özel okulda verilen eğitimde yabancı dil devlet okuluna göre daha iyi oluyor. Devlet okullarından da aldığımız eğitimden memnunuz ancak yıllardır konuşulan tam gün eğitime geçilmelidir. Devlet yönetimi ciddiyet ve hedef ister ancak bizde bu işleri yapacak kimse yoktur. Özel sektörde çalışan ailelerin çocukları okuldan sonra bir de özel dersler ve etütlere para harcıyor.”

Erdal Karasu

“Çocuğumuz devlet okuluna gidiyor. Şu an için devlet okullarından aldığımız eğitimden memnunuz ancak tam gün eğitime geçilmelidir. Çocukların sağlıklı bir eğitim almaları adına tam gün eğitime geçilmesi şart oldu. Ülkede uzun zamandır tam gün eğitim konusu konuşuluyor ancak tahminimce maliyetli olacağı için bu sisteme geçilmiyordur. Ben bir vatandaş olarak çocuğumun iyi bir eğitim almasından yanayım.”

Soydan Sakallı

“İki çocuğum devlet okuluna gidiyor. Devlet okullarından aldığımız eğitimden memnunuz ancak tam gün eğitime geçilmelidir. Tabii ki bu tam gün eğitim için öncelikle okullar altyapılarını hazırlamalı ve ona göre bu sisteme geçilmelidir ancak şu anki yapı ile özellikle şu anki idare yapısıyla tam gün eğitime geçilebileceğini görmüyorum. Yıllardır tam gün eğitim konuşuluyor ancak uygulanmıyor. Okullarımız ganimet okullar ve 1974 yılından bu yana o okulların üzerine hiçbir şey koymadık. Mevcut yapılar yıkılmaya yüz tutmuşken okullara yemekhaneler yapılıp tam gün eğitim için altyapı oluşturabileceklerini pek mümkün görmüyorum.”

Ramadan Altıncıoğlu

“Çocuklarımın ikisi de devlet okuluna gidiyor. Devlet okullarından aldığımız eğitimden memnunuz ancak özel okullar gibi tam gün eğitime geçilmelidir. Çocukların daha iyi bir eğitim alabilmeleri adına da çalışan aileler açısından da iyi olacağını düşünüyorum. Yıllardır tam gün eğitim konuşuluyor ancak bir türlü hayata geçmedi.”

Sevim Barburoğlu

“Çocuğumu devlet okuluna gönderiyorum. Özel okullara göndermek ücretlerine bakıldığı zaman mümkün değildir. Devlet okullarından aldığımız eğitimden memnun değiliz. Ne doğru düzgün ulaşım var ne de dersler noktasında iyi bir eğitim verildiğini düşünmüyorum. Devlet okullarında da özel okullarda olduğu gibi tam gün eğitime geçilebilir ancak, tam gün eğitimde nasıl bir eğitim olacağı önemlidir.”

Aslı Tenik

“Çocuğum şu anda devlet okuluna gidiyor. 4’üncü sınıfa kadar özel okulda okudu ancak devlet okuluna giden arkadaşlarımın çocuklarının ders müfredatlarına baktığımda bir fark olmadığını gördüm. Maddi açıdan boşa ödeme yaptığımı düşündüğüm için çocuğumu devlet okuluna aldım. Devlet okullarından aldığım eğitimden memnunum ancak devlet okulları da özellikle çalışan aileler için tam gün eğitime geçilmelidir. Ben de çocuğumu ilk olarak özel okula vermemdeki amaç çalıştığım ve çocuğum okuldan çıkınca sıkıntı yaşayacağımdan dolayıydı. Bu nedenle tam gün eğitime geçilirse daha güzel olacaktır.”

Gamze Peler Şahoğlu

“Çocuğum özel okula gidiyor. Daha önce özel okulda tam gün çalıştığım için çocuğumun da yanımda olmasını istemiştim. Ücretlerle bağlantılı olmamakla birlikte bu yıl gittiği özel okulda son senesidir. Bu yıl özel okulların ücretleri uçtu. Çocuğum özel okulda devam edecek olsaydı fiyatlar nedeniyle bir kez daha düşünecektim. Devlet okullarının tam gün eğitime geçmesi aslında biraz tartışmaya açıktır. Tam gün eğitim ilkokullarda olursa olur. Çalışan aileler için özellikle ilkokulda çocukların tam gün eğitim alması gerekiyor. Ortaokul ve lisede çocuklar kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda oldukları için tam gün eğitim olmasa da olur.”



Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2023, 09:37