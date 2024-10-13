Ehliyetlerine el konuldu

Hüseyin ÇİÇEK

Ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 398 sürücü rapor edilirken, bunlardan 100’ü sürat suçundan ceza aldı.

Polis, denetlediği 2 bin 382 araçtan 43 tanesini de trafikten men etti. 21 sürücünün de alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konuldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, önceki gün trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerde toplam 2 bin 283 araç sürücüsü kontrol edildi.

Çeşitli trafik suçlarından toplam 398 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 43 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları

Süratli araç kullanmak: 100

Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak: 45

Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak: 21

Sigortasız araç kullanmak: 20

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 18

Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak: 13

Ehliyetsiz araç kullanmak: 8

Trafik ışıklarına uymamak: 3

Diğer trafik suçları: 170.

