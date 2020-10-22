Ekipler görevde

Suna ERDEN

Ölümle sonuçlanan trafik kazaları ülkenin kanayan yarası haline gelirken, önceki gece

Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda 3 üniversite öğrencisinin yaşamını yitirmesi polis, trafik şubesi ve karayolları dairesini harekete geçirdi.

Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler ile trafik ve karayolları dairesi sorumluları dün Güzelyurt’ta kazaların sık yaşandığı noktalarda inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucu en çok kazanın meydana geldiği Cengizköy virajına sabit kamera takılması kararına varıldı. Ekiplerin bölgesel incelemelerinin devam edeceği öğrenildi.

Cengizköy virajına kamera takılacak

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi’nden Başmüfettiş Şevket Derindağ, kameralar sorumlusu Müfettiş Muavini Eren Aksoylu, sabit kamera işletmecisi polis memuru Mustafa Varanoğlu, Güzelyurt Trafik Şube Amiri Yardımcısı Serdar Karpuzcu, Karayolları Dairesi Güzelyurt Şubesi sorumlusu Cemal Orakçıoğlu, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi’nden Koray Çerkez dün Güzelyurt bölgesinde kazaların sıklıkla geldiği noktalarda inceleme yaptı.

Üstü düzey polis ekibi ile trafik ve karayolları dairesi sorumlularının saat 11.00 sıralarında başlayan incelemeleri akşam saatlerinde kadar sürdü.

Yapılan inceleme sonucu Güzelyurt’ta sık sık kazaların meydana geldiği Cengizköy virajına sabit kamera takılması kararına varıldı.

Ekiplerin bölgesel incelemelerinin devam edeceği öğrenildi.