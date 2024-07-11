Patron aranıyor

Lefkoşa’da önceki gün gerçekleştirilen Zincir Operasyonunda bir kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirilirken, Sierra Leone uyruklu Abdul Hakim Seay isimli şahıs tutuklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan Abdul Hakim Seay dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada uyuşturucunun 42 ayrı pakette yatak bazası içerisinde bulunduğu açıklandı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 9 Temmuz 2024 tarihinde Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde ikamet eden Abdul Hakim Seay'ın tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, aynı gün saat 12.30 sıralarında zanlının ikametgahına gidilerek, mahkeme emriyle arama yapıldığını belirtti.

Polis memuru, yapılan aramada yatak bazasının içerisinde 42 ayrı paket halinde bir kilo 100 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ifadesinde suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler ve aranan şahıs olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Girne’de 2 kişi tutuklandı

Bu arada Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Girne’de saat 16.30 sıralarında düzenlediği operasyonda ise tasarruflarında satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 45 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi tespit edilen G.M.O.(E-33) ve M.C.U.(E-33) tutuklandı.