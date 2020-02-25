Doktorun gözü döndü

Suna ERDEN

Lefkoşa’da eşler arasında‘çöpleri sen dök’ tartışması mahkemelik oldu. Eşi ile çöp dökme yüzünden kavga eden Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. zanlı Erol Dülger, yemek tabağını fırlatıp D.D.’nin kafasına vurdu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının daha öncede eşine şiddet uyguladığı ve bu nedenle yargılanıp para cezası aldığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 23 Şubat 2020 tarihinde yaşanan olayda Lefkoşa'da Erol Dülger’in evdeki çöpleri dökme yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu eşi D. D.’ye önünde bulunan yemek tabağını fırlatarak kafasına vurduğunu söyledi. Polis, zanlının eşini ciddi bir şekilde darp ettiğini anlattı.

Geçen sene de yargılandı

Polis, Erol Dülger’in birçok kez eşine karşı ciddi darp suçunu işlediğini ve geçtiğimiz yıl yargılanıp 3 bin TL para cezası aldığını ifade etti.

Polis memuru, doktor olan zanlının ilerde mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı 15 günü aşmayan süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.