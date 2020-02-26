‘Erdoğan’a sarılıyor Esad’ı kucaklıyor’

MHP lideri Devlet Bahçeli, İdlib'deki gelişmeleri değerlendirdi ve "Rusya ile stratejik ortak ve müttefik değiliz" dedi. Bahçeli, Rusya Devlet Başkanı Putin'i de ikili oynamakla suçladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.

Bahçeli şunları söyledi: “İdlib deyim yerindeyse fokur fokur kaynayan kanlı kazana dönüşmüştür. Rusya destekli rejim güçlerinin saldırıları devam etmektedir. Şehitlerimiz vatan topraklarına emanet edilmiştir. Hüznümüz tarif edilemez... Elbette şehitler ölmez, kanlarının yerde kalmayacağını biliyor, bunu sabırsızlıkla bekliyoruz... Kahramanlarımız haklarını ödememiz mümkün değildir. Hepsiyle övünüyor, alınlarından öpüyorum.

İdlib'le ilgili altı çizilmesi gereken muamma, rejim güçlerinin bu ayın sonuna kadar gözlem noktalarının gerisine çekilip çekilmeyeceğidir... Bütün ihtimalleri hesaba katmak, sahada ve masada yer tutmak hayati ve zaruridir... İdlib pek çok şeye gebedir. Türk askeri tek taraflı işgal amaçlı değil, Astana ve Soçi ruhuna uygun şekilde orada bulunmaktadır... Putin'in ikili oynaması, önde Sayın Erdoğan'a sarılırken arkada Esad'ı kucaklaması tam bir çelişkidir.

Türkiye ile Rusya stratejik ortak değildir, müttefik değildir. İki ülke arasında siyasi, ticari ve ekonomik ilişki ağları güçlenmiştir. İdlib'deki gerilim, domates yüklü tırlarımızın Rusya sınırında beklemesine neden oluyorsa, samimiyetsizlik zirve yapmış demektir... Biz kuzu olup baş eğmeyiz, bozkurt olur zalimleri tepeleriz.”

Pompeo’dan kritik İdlib açıklaması

Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye’de rejimin İdlib’deki saldırılarının NATO müttefiki Türkiye’yle çatışma riskini arttırdığını söyledi. Pompeo, “İdlib konusunda neler yapabileceğimizi görmek için Türkiye’yle birlikte çalışıyoruz” dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pompeo, İdlib'deki gelişmelerle ilgili bir soru üzerine, “Esad rejiminin Moskova ve Tahran'ın da desteğiyle o bölgedeki zalimce yeni saldırıları, trajik biçimde gördüğümüz gibi genç insanlar dahil 3 milyonun üzerinde yerlerinden olmuş kişiyi tehlikeye atıyor. Daha önce de birçok kez söylediğimiz gibi, rejim askeri bir zafer elde edemeyecek” diye konuştu.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, “Rejimin saldırıları NATO müttefikimiz Türkiye'yle çatışma riskini arttırıyor” ifadesini kullanan Pompeo, çözümün kalıcı bir ateşkes ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı altında BM öncülüğünde müzakerelerin yürütülmesinden geçtiğini vurguladı. Pompeo, “Başkan Trump'ın da söylediği gibi, birlikte neler yapabileceğimizi görmek için Türkiye'yle çalışıyoruz” dedi.

Pompeo, Suriye'de bir ateşkesin hayata geçirilmesinin çok zor olduğunu, bugüne kadar tüm ateşkes girişimlerinin Esad, Ruslar ya da İranlılar tarafından baltalandığını söyledi.