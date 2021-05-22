Ekosisteme zarar verir

Girne Yeni Liman bölgesinde görülen ve KKTC'ye ithal edilmesi yasak olan "Honduras süt yılanı" paniğe yol açtı.

Evcil kediler tarafından öldürülen ve zehirsiz bir tür olduğu tespit edilen yılanın ülkeye nasıl sokulduğu bilinmezken, Taşkent Doğa Parkı yetkilileri, ülkeye kaçak sokulan hayvanların ekosisteme önü alınamaz zararlar verebileceği belirtti.

Taşkent Doğa Parkı, söz konusu yılanla birlikte, 2021 yılı içerisinde tespit edilen egzotik hayvan sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.

Taşkent Doğa Parkı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Meryem Ebeoğlu isimli vatandaş tarafından görülen egzotik yılanın, ülkemizdeki hiçbir yılana benzemediği ifade edildi.

Açıklamada, kırmızı, siyah ve beyaz şeritli yılanın, evcil kediler tarafından öldürüldüğü kaydedildi.



“Nekropsisinin” yapılması, doku örneklerinin alınması ve incelenmesi için Taşkent Doğa Parkı uzmanları tarafından teslim alınan hayvanın ilk belirlemelere göre zehirsiz bir Orta Amerika türü olan Lampropeltis triangulum hondurensis - Honduran milk snake - Honduras süt yılanı olduğunun tespit edildiği kaydedildi.Açıklamada, söz konusu yılanla birlikte Taşkent Doğa Parkı’nın 2021 yılı içerisinde sokakta bulunan beşinci kaçak egzotik hayvan olduğu belirtildi.Açıklama şöyle devam etti:Ülkeye kaçak sokulan ve daha sonra doğaya kaçan hayvanların ülkemizin doğal dengesi ve ekosistemi için çok ciddi tehdittir. Doğaya kaçan/salınan egzotik türlerin ülkemizde üreyen popülasyon oluşturmaları durumunda ekosistemimize önü alınamaz zararların oluşması muhtemeldir. İçerisinde birçok değerli endemik hayvan ve bitki türünü barındıran ülkemizde bu tür risklerin gelişmesini engellemek için hem yetkili kurumlarımızın denetimlerini arttırması hem de vatandaşlarımızın bu konuda çok daha duyarlı ve hassas olması gerekmektedir.”Doğa Parkı, bu veya bunun gibi ülkeye kaçak sokulmuş hayvanlarla ilgili bilgi sahibi vatandaşların, 1190 Yaban Hayat Destek Hattı’nı aramasını rica etti.