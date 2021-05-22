Akıl sağlığı yerinde

Suna ERDEN

Girne-Boğaz bölgesinde yaşanan olayda komşusunun 11 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan S.S. (E-60) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının 14 gündür tutuklu olduğu, bu süre içerisinde iki kez Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiği, raporların önceki gün belli olduğu açıklandı. Yapılan kontroller sonucu zanlının ceza-i ehliyetinin olduğuna dair tespit yapıldığı belirtildi.

Zanlının işlediği ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçunun 6 yıl hapis öngördüğü belirtilerek, teminat talep edildi.

Zanlı hakkındaki soruşturmayı yapan polis memuru Hüseyin Soyel, S.S.’nin mülke tecavüz ve cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Soyel, olayın 6 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.30 sıralarında Boğaz bölgesinde meydana geldiğini belirtti.



Polis memuru, zanlının 77 promil alkol tesiri altında olduğu bir esnada komşusunun açık olan kapısından evine girdiğini açıkladı.

2 ay bekleyecek

Polis, içeri giren zanlının 11 yaşındaki kız çocuğunu dudaklarından öpmeye çalıştığını, kalça ve göğüslerini okşayarak cinsel istismar suçu işlediğini belirtti.

Zanlının şikâyet üzerine aynı gün gözaltına alındığını kaydeden polis, karakolda verdiği beyanda “Bir eşeklik yaptım, bu olayı kapatalım” dediğini açıkladı.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında toplam 15 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde 20 kişiden ifade aldıklarını, birçok görgü tanığının bilgisine başvurduklarını söyledi.

Zanlının iki kez Barış Ruh ve Sinir hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiğini kaydeden polis, ceza-i ehliyetinin olduğuna dair rapor alındığını söyledi.

Polis memuru Soyel, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının işlediği suçun 6 yıl hapis öngördüğünü belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya kadar 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.