KTEZO: Esnafı sokağa çağırdı

Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arasındaki geçişlerin bir an önce başlamasını istedi.

Oda tarafından yapılan açıklamada önümüzdeki pazartesi ve çarşamba günü eylem yapılacağı belirtilerek, esnaf sokağa çağrıldı.

Açıklamada; “Kapılar konusunun politikleştirilmesine, kendi geleceğimiz ve sıkıntılarımız üzerinden popülizm yapılmasına fırsat verme niyetimizin olmadığını haykırma zamanı geldi” denildi.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Pazartesi saat 13.00’te Lefkoşa Büyük Han arkası Lefke Hanı’nda; çarşamba saat 16.30’da Gazimağusa Buğday Cami karşısında meydanda toplanıyoruz. Kara kapılarının kapatılmasının ardından nerdeyse 15 ay geçti. Bu sürede kontrollü geçişlerin olanağı var mıydı, yok muydu tartışmasını yapacak değiliz.



Ancak bugün geldiğimiz noktada sağlık kurullarının da, iki toplumlu sağlık komitesinin de Bakanlar Kurulu ve bizlerin de bildiği bir gerçek vardır; kapıların açılması için salgın noktasında gerekli koşullar oluşmuştur.Gerekli tedbirlerle birlikte kapıların hemen açılması gerektiğini, açılabileceğini herkes biliyor. Hiç kimse parmağının arkasına saklanmasın. Kendi politik idealleri içinde oyun oynamasın.Çok daha olumsuz koşullarda ve çoğu zaman da çevre ülkelerinde yaşanan vakalara bakılmaksızın kural dışı açılım gayretleri ortaya konulurken, iş kapılara geldiği zaman “aslan kesilmenin” neyin nesi olduğunu sormak istiyoruz.Dünyaya ve çevre ülkelere geldiği zaman farklı ve ayrı, içeriye geldiği zaman farklı ve ayrı uygulamalar yapılıyor ise ne oluyor deme hakkını kullanmaktan kaçmayacağız. Bu hakkın sahibiyiz. Hiç kimsenin ama hiç kimsenin kendi geleceğimiz üzerinden mesaj vermesine ve oyun oynamasına tahammülümüz kalmadı.Hükümetler halkları için olmak zorundadırlar. Bu çerçevede Hükümet yetkililerini bir kez daha uyarırken, esnafımıza da toplanma çağrısı yapmak istiyoruz. Kapılar konusunun politikleştirilmesine, kendi geleceğimiz ve sıkıntılarımız üzerinden popülizm yapılmasına fırsat verme niyetimizin olmadığını haykırma zamanı geldi.