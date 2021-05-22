Pişman oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucu, 300 gram bonzai ile yakalanan İsmet Postacıoğlu hakkındaki dava dün karara bağlandı. Sanık, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak, 2 yıl hapse mahkum edildi. Davanın kararını açıklayan Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti Başkanı Fatma Şenol, sanığın 7 Mart 2018 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından evine girdiği esnada tespit edildiğini ve elindeki poşette 300 gram “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde bulunduğunu anımsattı. Uyuşturucu suçlarının yaygınlığına dikkat çeken Şenol, sanığın tasarrufundaki uyuşturucu madde miktarının da külliyatlı olduğunu belirtti ve hapislik dışında ceza verilemeyeceğini vurguladı. Şenol, tüm olguları değerlendirdiklerini belirterek, sanığı 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.