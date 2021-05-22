Tedavi görüyordu

Kıbrıs Türk gölge oyunu sanatçısı, yazar, filatelist, emekli öğretmen Mehmet Ertuğ, hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Osman Ertuğ’un abisi olan ve 1939 yılında Yiğitler (Arçoz) köyünde doğan Mehmet Ertuğ, tedavi görmekte olduğu YDÜ Hastanesinde dün sabah yaşamını yitirdi.

Uzun yıllar Lefkoşa’daki Büyük Han’da ‘Karagöz-Hacivat’ oyunlarıyla büyük ilgi toplayan Mehmet Ertuğ’un ölümü herkesi üzdü.

Osman Ertuğ’dan alınan bilgiye göre; Mehmet Ertuğ, bugün saat 12.00’de Lefkoşa Mezarlığı’nda pandemi önlemleri çerçevesinde yakın ailesinin katılacağı cenaze töreniyle, son yolculuğuna uğurlanacak.