Sevgilisi aranıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Aldığı ihbar üzerine harekete geçen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri Gazimağusa’da operasyon düzenledi. Polis, düzenlediği operasyonda İlknur Aylin Kapsal’ın aracında 40 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

Suçüstü tespit edilerek tutuklanan zanlı “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlaması ile dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının sevgilisinin suçla bağlantılı olarak arandığı belirtildi.

Olayın soruşturmasını yürüten polis çavuşu Necip Samancı mahkemede verdiği ifadede, 20 Mayıs 2021 tarihinde, Narkotik ekipleri tarafından alınan bir bilgide, zanlı İlknur Aylin Kapsal’ın ve sevgilisinin tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğu yönünde bilgi alındığını açıkladı.



Samancı, aynı gün saat 17.40 sıralarında, Themis Center isimli iş yerinin park alanında zanlının kullanımındaki bir araç ile tespit edilerek alıkonulduğunu kaydetti.

Bagajda sakladı

Polis çavuşu Samancı, zanlının huzurunda araçta yapılan aramada, bagaj kısmında naylon poşet ve jöle kutusu içerisinde muhafaza edilen yaklaşık 40 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğunu açıkladı.

Polis çavuşu, aynı poşette yine sigara paketi içerisinde 3 adet MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan hap ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan beyaz renk ampul ve ampule takılı 2 adet pipet ile 1 adet çakmak bulunarak emare alındığını açıkladı.

Zanlı Kapsal ile sevgilisinin birlikte kaldıkları ikametgâhın arandığını kaydeden Samancı, yapılan aramada ikametgahın yatak odasında komedin çekmecesi içerisinde üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet pipet ve 1 adet tabak altlığının bulunup emare alındığını açıkladı.

Suçla bağlantısı olduğu tespit edilen bir şahsın arandığını kaydeden Samancı, soruşturmanın yeni başladığını belirterek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.