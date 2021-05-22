Bölgemizle ilgilenin

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tuzla köyü sorunlarla boğuşurken, devlet yetkililerinin ilgisizliğinden yakınıyor. Diyalog muhabirine konuşan köyün muhtar azası Cem Türen, kendi başlarına bazı şeyler yapmaya çalıştıklarını, yetkililerin en ufak desteğini dahi görmediklerini ifade etti. Türen, yıllardan beri çocukların vakit geçirecekleri bir çocuk parkının olmadığını ve hükümetlerin ısrarla bu sorunu çözmediğini belirtti. Çocukların, okul için Gazimağusa’ya kadar gitmek zorunda bırakıldığını anlatan Türen, “Yaklaşık 8 bin nüfusun olduğu bir köyde ilkokul olması şarttır. Yetkililerden sorunlarımıza ilgilenmelerini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz



Türen, kendi imkanları ile köylerine bir futbol sahası yaptıklarını belirtirken, devletten en ufak yardım almadıklarını ve sahayı kendi imkanları ile bitirmeye çalıştıklarını ifade etti. Türen, “Kendimiz bazı şeyler için uğraşırken devletimizi de yanımızda görmeyi isteriz” şeklinde konuştu. Havaların ısınmasıyla sinek probleminin başladığını belirten Türen, gerekli ilaçlamanın yapılmadığını ifade etti ve penceredeki sinekliklere rağmen evlerin içinin sivrisineklerle dolduğunu aktardı. Türen, köylünün, sivrisineklerden ötürü kapı pencere açamayacak duruma geldiğini de dile getirdi.Drenaj sorunu halledildiKöyde geçmiş yıllarda drenaj sorunu olduğunu ve yağmurlarda birçok bölgenin su altında kaldığını anımsatan Türen, “Bu problem belediye tarafından giderildi, artık benzer sorunu yaşamıyoruz” diyerek, sorunlarının çözülmesi için yetkilileri göreve çağırdı.