Bölgemizle ilgilenin

Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’ya bağlı Tuzla köyü sorunlarla boğuşurken, devlet yetkililerinin ilgisizliğinden yakınıyor. Diyalog muhabirine konuşan köyün muhtar azası Cem Türen, kendi başlarına bazı şeyler yapmaya çalıştıklarını, yetkililerin en ufak desteğini dahi görmediklerini ifade etti. Türen, yıllardan beri çocukların vakit geçirecekleri bir çocuk parkının olmadığını ve hükümetlerin ısrarla bu sorunu çözmediğini belirtti. Çocukların, okul için Gazimağusa’ya kadar gitmek zorunda bırakıldığını anlatan Türen, “Yaklaşık 8 bin nüfusun olduğu bir köyde ilkokul olması şarttır. Yetkililerden sorunlarımıza ilgilenmelerini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.
Kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz
Drenaj sorunu halledildi
Köyde geçmiş yıllarda drenaj sorunu olduğunu ve yağmurlarda birçok bölgenin su altında kaldığını anımsatan Türen, “Bu problem belediye tarafından giderildi, artık benzer sorunu yaşamıyoruz” diyerek, sorunlarının çözülmesi için yetkilileri göreve çağırdı.