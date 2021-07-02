Askerlere fazladan izin

Güney Kıbrıs’ta vaka sayısının 400’ü aşması üzerine, Rum hükümeti aşılamanın 3 farklı teşvikle hızlandırılması kararını aldı.

Alithia gazetesinin “Aşılamanın Artması İçin Üç Teşvik” başlıklı haberinde, nihai kararların bugün toplanacak Bakanlar Kurulu’nda alınacak olmasına rağmen, 6 bakanlıktan oluşan komitenin bir toplantı yaptığını ve aşılama programına ivme kazandırılması için çeşitli teşvikleri ele aldığını yazdı.

Aşılama programına ivme kazandırılmasıyla ilgili öneriler arasında, dış alanlarda da SafePass uygulamasının kullanılması, eğlence mekânlarının (saha, sinema, tiyatro vs) doluluk oranının yalnızca aşılanan kişiler için artırılması ve aşılanmış askerlere ekstra izin verilmesinin yer aldığı belirtildi.

14 yaşında Corona oldu

Haravgi gazetesinde yer alan haberde ise, geçen hafta korona virüsünden ötürü Makarios Hastanesi’nde tedavi gören 5 çocuğun taburcu olduğu, ancak 14 yaşındaki kız çocuğunun tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Çocuğun durumunun iyi olduğunu ve önümüzdeki günlerde taburcu olmasının beklendiğini yazan gazeteye göre, Makarios Hastanesi Pediatri Bölümü Şefi Avraam İlias’ın, genel olarak bu mevsimde korona virüsünden hastaneye sık yatışlar olmasının alışılmadık bir şey olduğunu söyledi. İlias, bunun virüsün toplum içerisindeki etkinliğinin arttığını gösterdiğini ekledi.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2021, 05:01