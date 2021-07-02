Hayati tehlikesi yok

Güzelyurt- Lefke anayolu, Güneşköy yakınlarında dün gece meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Serkan Özdemir’in direksiyon hâkimiyetini kaybederek, önce ağaca ardından başka bir araca çarpması sonucu meydana geldi.

Kazada can kaybı olmazken, yaralanan Serkan Özdemir Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Önce ağaca sonra araca çarptı

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre; kaza dün saat 20.45 sıralarında Güneşköy'de eski Güzelyurt- Lefke anayolu üzerinde meydana geldi.

Serkan Özdemir yönetimindeki JZ 945 plakalı araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yolun sağında bulunan narenciye bahçesindeki ağaca çarptı. Arından çarpmanın etkisi ile savrularak tekrar ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile kontrolsüz bir şekilde yola çıkan sürücü, karşı istikametten gelmekte olan Mehmet İlker Refiker yönetimindeki SF 236 plakalı araç ile de yüz yüze çarpıştı.

Serkan Özdemir yönetimindeki araç çarpışmanın etkisi ile tavanı üzerinde durabildi.

Kaza sonucu yaralanan JZ 945 plakalı araç sürücüsü Serkan Özdemir Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı, polisin soruşturma başlattığı kaydedildi.