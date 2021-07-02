Çatıya çıkarak bağırdı, çağırdı

Suna ERDEN

Ayrılma aşamasında olduğu eşinin peşini bırakmayan Murat Yarıcı, Lefkoşa’da kalmakta olduğu Kadın Sığınma Evinin civarına giderek, rahatsızlık verdi.

Mahkemenin boşanma aşamasında olan kadın hakkında koruma emri olmasına rağmen, bunu dikkate almayan zanlı, sığınma evinin yanındaki binanın çatısına çıkarak, yüksek sesle bağırdı. Çatıdan çocuklarına ve eşine seslenen zanlı, şikayet üzerine tutuklandı. Zanlının 4 Haziran 2021 tarihinde de eşine karşı darp suçu işlediğini açıklandı.

Zanlı dün “koruma emrine itaatsizlik ve rahatsızlık verme” suçlarından teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, teminat istendi.

Herkesi rahatsız etti

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Murat Yarıcı’nın 30 Haziran 2021 tarihinde saat 21.00 sıralarında ayrılma aşamasında olduğu eşi G.Y.’nin kalmakta olduğu Kadın Sığınma Evinin yan tarafında bulunan binanın çatısına çıktığını söyledi.

Çatıya çıkan zanlının eşine ve çocuklarına isimlerini söyleyerek, seslendiğini ifade eden polis, G.Y.’ye hitaben “telefonunu aç konuşalım” demek suretiyle rahatsız ettiğini anlattı.

Polis, zanlının aynı gün tespit edilerek ileri işlem için şubeye celp edildiğini belirtti.

Polis, zanlının kendisine yapılan yazılı dava tebliğine “çocuklarımı görmek için oraya gittim” diyerek, imza attığını açıkladı. Polis, zanlının eşine karşı 5 Haziran 2021 tarihinde darp suçu işlediğini, bu nedenle hakkında şikayet bulunduğunu belirtti. Polis, ayrıca G.Y. hakkında mahkemenin vermiş olduğu koruma emri olduğunu, zanlının bunu da ihlal ettiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının davası görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 5 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.