Elif’i Allah korudu

Onur ULAĞ

Metehan-Alayköy yolu üzerinde yaşanan kazada 22 yaşındaki sürücü Elif Nohutçu direksiyon hakimiyetini kaybedip önce bordür taşlarına çarptı, sonra tavanı üzerine devrildi. Ters duran araçtan yaralı olarak çıkarılan Nohotçu, kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, dün sabah saat 08.00 sıralarında, Metehan- Alayköy çevre yolu üzerinde meydana geldi. Elif Nohutçu, yönetimindeki JB 997 plakalı araç ile Metehan istikametinden gelip ağıllar küçük çembere girip kuzey yönüne doğru dönüşe geçtiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip, orta refüjdeki bordür taşlarına çarpıp tavanı üzerine devrildi. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisinin ardından taburcu edildi.