‘Elisa testleri yapılsın’

Suna ERDEN

Eski Sağlık bakanlarından Dr. Mustafa Arabacıoğlu, şimdiki Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’ye açık çağrıda bulunarak, Aralık 2019 ile Ocak-Şubat-Mart 2020 döneminde devlet hastanelerinde özellikle göğüs hastalıkları servisinde tedavi gören hastalara acilen Elisa testlerinin yapılmasını istedi.

Mustafa Arabacıoğlu, sosyal medya hesabından şu çağrıyı yaptı:

“Sağlık bakanlığına çağrımdır. Sağlık bakanlığının temin ettiği Elisa testleri ile ilgili olarak;

aralık 2019 ile ocak-şubat-mart 2020 tarihleri döneminde devlet hastanelerine ve de özellikle göğüs hastalıkları servisine pnömoni ve bronşit nedeni ile yatıp tedavi gören hastalara bu testlerin en erken zamanda yapılmasını rica ederim.

nedeni ise yukarıda belirtiğim aylar içerisinde ülkemizde yaygın olarak, uzun süren ateşli üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalanıp tedavi gören bir çok hastanın olmasıdır.”