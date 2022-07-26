Faturalar incelenecek

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta faaliyet gösteren bir işyerinde pazarlamacı olarak çalıştığı dönemde şirkete ait paraları çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Erdinç Kazancıgil hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının kesmiş olduğu fatura ve makbuz defterlerinin inceleneceği belirtildi.

Zanlının 3 ayda toplam 3 bin 489 TL parayı zimmetine geçirdiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Haspolat’ta faaliyet gösteren Özmerhan Trading LTD. 'de pazarlamacı olarak çalışan zanlının 2022 yılı Nisan-Haziran ayları arasında şirkete ait paraları çaldığı gerekçesiyle tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının müşterilerden alkollü içki ve gıda ürünlerinin parasını alırken, faturaya tahsil ettiği miktarı yazdığını ancak iş yerine teslim edeceği nüshaya farklı bir rakam yazdığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının bu yolla 3 ay içerisinde 3 bin 489 TL parayı zimmetine geçirdiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek evraklar olduğunu belirterek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında ‘müstahdem tarafından sirkat, evrak sahteleme, sahtelenmiş evrakı tedavüle sürme’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.