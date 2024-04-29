Çanlar çalıyor

Suna ERDEN

Polis Genel Müdürlüğü’nün, trafik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaları çerçevesinde denetimlerin artırıldığı görülüyor. Denetimler sırasında, kırmızı ışık ihlallerinde ciddi artışların meydana geldiği; son bir haftada rapor edilenlerin sayısının, neredeyse geçen yılın toplamı kadar olduğu ortaya çıktı.

Polis basın subaylığından elde edilen bilgiye göre; geçtiğimiz yıl trafikte kırmızı ışık ihlalinden 554 araç sürücüsü rapor edildi. Buna karşın 15-21 Nisan tarihleri arasında kırmızı ışık ihlalinden rapor edilenlerin sayısı 437 olarak kaydedildi. Bir haftalık suç toplamının, bir yıllık suç toplamına eşitlenmesi, trafikte büyük bir tehlike oluştuğunu gösteriyor.

Özel bir çalışma yapıldı

Polis Genel Müdürlüğü tarafından trafik suçlarının önlenmesine yönelik geçtiğimiz hafta yapılan özel bir çalışmayla trafikte ışık ihlali denetimi yapıldı.

Verilen bilgiye göre; 15 -21 Nisan tarihleri arasında, İlçe Polis Müdürlüklerine bağlı trafik ekipleri, ülke genelinde yaptığı trafik denetimlerine ek olarak, sürücülerin trafik ışığı ihlalleri üzerine yoğunlaştı.

Ülke genelinde bir haftada toplam 437 araç sürücüsünün trafik ışığı ihlali yaptığı tespit edildi.

Son 7 günde elde edilen 437 sayısı tehlike çanlarının çaldığını gösterdi.

Şöyle ki; 2023 yılının 12 ayında 554 sürücü trafik ışıklarını ihlalden rapor edildi.

2’si ölümle sonuçlanan 28 kazanın nedeni ışık ihlali

Son bir haftada neredeyse 2023 yılının rakamına ulaşılırken, yine geçen yıl 2’si ölümle sonuçlanan 28 kazanın trafik ışığı ihlali sonucu meydana geldiği belirtildi.

2024 yılında ise meydana gelen kazaların 18’nin yine trafik ışığı ihlali sonucu meydana geldiği tespit edildi. Polisin, trafik ışığı ihlallerine yönelik denetimlerinin devam edeceği kaydedildi.

Rutin denetimlerde 2 bin 398 araç kontrol edildi

Bu arada polis ekiplerinin önceki gün ülke genelinde gerçekleştirdiği rutin denetimlerde

2 bin 398 araç sürücüsü kontrol edilirdi.

Denetimlerde 548 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Çeşitli nedenlerden dolayı 27 aracın trafiğe çıkışı yasaklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; sürücülerin 277’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 117’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 10’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, biri kayıtsız araç kullanmak, biri trafik ışıklarına uymamak ve 110’u diğer suçlarından rapor edildi.