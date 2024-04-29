Yoğun katılım oldu

Kanser Araştırma Vakfı (KAV) ile Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı (CENGO-V) iş birliği ve TELSİM ana sponsorluğunda bu yıl 21’incisini düzenlenen Orkide Yürüyüşü, dün Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi’ne bağlı Dilekkaya Ormanı’nda gerçekleştirildi.

Orkide Yürüyüşü, sabah 09.30’da Değirmenlik–Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, CENGO-V Başkanı Özge Özbekoğlu ve KAVBaşkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz’ün konuşmalarıyla başladı.

Yürüyüşe katılan ve bitiş noktasında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Prof. Dr. Mustafa Camgöz başkanlığında yürütülen kanser çalışmalarına dikkat çekerek duyduğu gururu ifade etti. Prof. Dr. Camgöz’ün Londra merkezli yürüttüğü çalışmalarla ülkemizdeki üniversite ve öğrencilerine destek olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, 21. Orkide Yürüyüşü’ne ve önemine de dikkat çekti.

“Öyle yoğun ve stresli yaşam sürdürüyoruz ki herkesin kendisine zaman ayırması, yürüyüş yapması kendi sağlığı ve çalışma disiplinini sağlaması için sağlığına, yediğine, içtiğine dikkat etmesi gerekmektedir” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, herkese sağlıklı bir yaşam diledi.

Rekor kıran bir etkinlik

Belediye Başkanı Karavezirler de bu etkinliğin kansere karşı farkındalık etkinliği olduğunu belirterek, bu konuda bilinçlendirmenin önemine değindi ve kanserle mücadele konusunda verdikleri emeklerden dolayı KAV ve CENGO-V Başkanlarına teşekkür etti.

CENGO-V Vakfı Başkanı Özge Özbekoğlu ise yaptığı konuşmada, çocuklar ve gençler için çalıştıklarını ifade etti.

KAV Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz de 21 yıldır aralıksız yapmakta oldukları Orkide Yürüyüşü’nün rekor kıran bir etkinlik olduğuna vurgu yaptı.

Orkide Yürüyüşü, hediye çekilişleri, katılımcılara sertifika verilmesi ve Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Folklor Grubu ve Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Derneği’nin gerçekleştirdiği gösteriler ile katılımcıların hep birlikte “you will never walk alone” şarkısını söylemesiyle son buldu.

