En acı veda

Yeni Erenköy’e bağlı Sipahi köyünde yaşayan 46 yaşındaki Zeki Beyazyüz hayatını kaybetti.

Aslen Karadenizli olan ancak 30 yıldır KKTC’de yaşayan Zeki Beyazyüz, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Evli ve 3 çocuk babası Beyazyüz’ün ölümü sevenlerini yasa boğdu. Çevresinde sevilen ve sayılan biri olan Beyazyüz dün öğle namazına müteakip Sipahi Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.