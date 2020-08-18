En acı veda

3 çocuk babası Zeki Beyazyüz 46 yaşında hayatını kaybetti

En acı veda
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Yeni Erenköy’e bağlı Sipahi köyünde yaşayan 46 yaşındaki Zeki Beyazyüz hayatını kaybetti. 
Aslen Karadenizli olan ancak 30 yıldır KKTC’de yaşayan Zeki Beyazyüz, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. 
Evli ve 3 çocuk babası Beyazyüz’ün ölümü sevenlerini yasa boğdu. Çevresinde sevilen ve sayılan biri olan Beyazyüz dün öğle namazına müteakip Sipahi Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.  

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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