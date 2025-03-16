Dünya Tüketiciler Günü’nde Diyalog Medya’ya 7 ödül birden verildi. Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’a “Yılın En İyi Köşe Yazarı ve En Çok İzlenen Haber Programı” ödülü, Diyalog Medya’ya “Yılın En Başarılı ve En Güvenilir Medya” ödülü verilirken, Reşat Akar ve Eylül Uzel ile Gündem Özel Yılın Programı Tüketici ve İnsan Hakları Onursal Ödülü aldı. Tv2020’nin başarılı çalışanlarından Serdar Şengül’ “Başarılı Haber Programcısı” ödülü, Abdullah Suiçmez “En İyi Kameraman” ödülü, Ömer Kadiroğlu “Yılın Medya Muhabiri” ve Özlem Çimendal’ “Yılın Bayan Sunucu” ödülüne layık görüldü. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmacılar, protokol ve ödül alan birçok işletme sahipleri ile medya mensupları katıldı. KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık açılışta bir konuşma yaptı. Etkinlikte, Ekonomist Mehmet Saydam güneye kayan ticarete karşı önlem, yeni kapıların açılması, ekonominin önünün açılması konularında, Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı ise “Tüketici hakları, ürün güvenliği” konusunda konferans verdi.

Işık: AB’yi tüketicilerin ayaklarına getirdik

Işık, Tüketiciler Derneği’nin kurulduğu yıldan beri yaptığı çalışmalar ile damgasını vurduğu yasalar ve reformlar ile AB’yi tüketicilerin ayaklarına getirmiş ve tüketicilerin haklarını koruyacak görev ve sorumlulukların devlete yüklediğini ifade etti. Artık tüketicilerin haklarının devlete emanet olduğunu ifade eden Işık, derneğin tüketicilerin haklarını mahkemeye gitmeden koruyacak ve şikayetlerini mahkeme hükmünde karara bağlayacağını söyledi. Hakem heyetinin Ekonomi Bakanlığı bünyesinde kurulmasının bizzat sağlandığına da değinen Işık, tüketici hakları ile gerçekte tüm ekonomik ve sosyal çıkarların korunduğunu söyledi ve bunun en çarpıcı tablosunun dernek çatısı altında gösterilen dayanışma olduğunu kaydetti. Ödüllerin sunulacağı siyasiler, bürokratlar, iş adamları, esnaf ve üreticileri kutlayan Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık başarı temennisi ile konuşmasını tamamladı.

Ödül alan firma ve kişiler şöyle;

1. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Bağımsızlık Onursal Ödülü”

2. Olgun Amcaoğlu: “Yılın Bakanı Ödülü”

3. Serhat Akpınar: “Tüketici Onursal Ödülü”

4.Ticaret Dairesi Müdürü Sevil Yönlüer: “Yılın Bayan Bürokratı Ödülü”

5. Reşat Akar: “Yılın En İyi Köşe Yazarı ve En Çok İzlenen Haber Programı Ödülü”

6. Reşat Akar ve Eylül Uzel ile Gündem Özel: “Yılın Programı, Tüketici ve İnsan Hakları Onursal Ödülü”

7. Fisun Aroğlu Celal Cin Center: “Yılın İş Kadını ve Tüketici Onursal Ödülü”

8. Boztuna Grup Cüneyt Ömeroğlu: “En İyi Marka Ödülü”

9. Mustafa Hacıali Ltd.: “Yılın Yatırımcı Gıda Güvenliği Ödülü”

10. Gökhan Ecesoy: “Yılın Genç İş Adamı ve Tüketici Onursal Ödülü”

11. İnter Gaz Direktör Gökhan Ecesoy: “Ürün Güvenliği, Hizmet Kalitesi ve Tüketici Memnuniyeti Ödülü”

12. Salih Kayım: “Califorian Restoran: “Yılın Marka Restoranı ve Tüketici Onursal Ödülü”

13: Ercan Turhan: “Yılın Turizm Yöneticisi ve oteli ödülü”

14. Serhat Omaçoğlu Primenet: “Tüketici Memnuniyetinde Lider İnternet Ödülü”

15. Tabur Oto Hüdaverdi Tabur: “Yılın Esnafı Ödülü”

16. Arçelik Ram Trading Müdür Recep Atamer: “Yılın Markası Ödülü”

17. Arçelik Servis Faramaz Najafov: “Yılın Satış Sonrası Üstün Hizmet Ödülü

18. Huzurlu Ticaret Ltd. Direktör Hikmet Şafak: “Kalite Güven ve Satış sonrası servis Ödülü”

19. Kardeşler Fırını: Dinçer Şerbetçioğlu: “Yılın Kalite ve Hizmet Ödülü”

20. Yusuf Akmandor Süt Ürünleri: “Yılın Kalite Hijyen Ödülü”

21. Endlees Vater Trading LTC Yunus Emre Yıldırım: “Tüketici Dostu Firma Ödülü”

22. Lagon Balık Restoranı: “Yılın Balık Restoranı Ödülü”

23. Mirage Premium Cafe & Gelato: “Yılın En Yenilikçi Mekanı Ödülü”

24. . Şefler Pastanesi​ Direktör Dilek Türker​: “Yılın Pastanesi Ödülü”

25. Saffet Bayram ve Fatma Atla: “Yılın Şefi Ödülü”

26. Severse Döner Fatih Tatar: “Tüketici Dostu Ödülü”

27. Kemalin Yeri Direktör Traje Uluel Koncaoğlu: “Domestik Balık Restoranı Ödülü”

28. Afife Balık Restoran: “Kalite Hijyen Ödülü”

29. Ata Bilişim Dijital Ajans Direktör Gökhan Hançer: “Yılın Kreatif Digital Ajansı Ödülü”

30. Ahmet Genç Kaplıca Turizm İşletmeleri: “Lokal Balık Restoranı Ödülü”

Basında ödül alan kurum ve kişiler

Diyalog Gazetesi -TV 2020 “Yılın En Başarılı ve En Güvenilir Medya Ödülü” Reşat Akar: “Yılın En İyi Köşe Yazarı ve En Çok İzlenen Haber Programı Ödülü” Reşat Akar ve Eylül Uzel ile Gündem Özel: “Yılın Programı, Tüketici ve İnsan Hakları Onursal Ödülü”

4.. Nihan Yücel Kıbrıs TV yayın müdürü: “Yılın TV Müdürü Ödülü”

5.. Emine Gül Özer Kıbrıs Gazetesi: “Yılın Bayan Araştırmacı Basın Muhabiri Ödülü”

6.. Aslıhan Ünver Ada TV: “Başarılı Bayan TV Programı Sunucu Ödülü”

7. Yalçın Cemal: “Tüketici Dostu Duayen Basın Ödülü”

8. Ceren Aksusarı BRT: “Başarılı Bayan Sunucu Ödülü

9. Özlem Çimendal Diyalog TV 2020: “Başarılı Bayan TV Haber Programı Sunucu Ödülü”

10. Serdar Şengül Diyalog TV 2020: “Başarılı Haber Programcısı Ödülü”

11. Abdullah Suiçmez TV 2020: “En İyi Kameraman Ödülü”

12. Ömer Kadiroğlu Diyalog Gazetesi TV 2020: “Yılın Medya Muhabiri Ödülü”

13. Derviş Bulut: “Tüketici Dostu Dijital Pazarlama Ödülü”

14. Mert Özdeş: “Yılın Özgün Gazetecilik Başarısı Ödülü”

15. Ahmet Tolgay: “Basın Üstün Hizmet Ödülü”

16. Akay Cemal: “Basın Üstün Hizmet Ödülü.”