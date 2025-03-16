Endişe yarattı

Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan yeni disiplin tüzüğüyle, okullarda kılı- kıyafet kuralları artık yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek. İlk kez başörtüsüne yönelik bir düzenleme getirilirken, öğrencilere sadece sade bone ve bandana takma izni verildi. Okul idarelerinin bu konudaki yetkisi kaldırıldı.

Bakanlar Kurulu, Genel Ortaöğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 13’üncü maddesinin (2)’nci fıkrası ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 17’nci maddesinin (2)’nci fıkrasına dayanarak hazırlanan “Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü”nü onayladı.

Söz konusu düzenleme, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girerken, düzenlemeye göre öğrencilerin kılık kıyafet kuralları artık yalnızca Bakanlık tarafından belirlenecek. Ayrıca, okul yönetimleri bu konuda herhangi bir karar alamayacak. Eski tüzükte yer almayan başörtüsü maddesi de düzenlemeyle birlikte ilk kez eklendi.

Boneye izin çıktı

Düzenlemeye göre, öğrencilerin dini inançları gereği başlarını örtmek istemeleri hâlinde, yalnızca bone üzerine bandana takmalarına izin verilecek ancak bone ve bandananın sade ve düz renkte olması şart koşuldu.

Kurala göre, bone ve bandananın üzerinde herhangi bir şekil, desen, yazı, sembol veya işaret bulunması yasaklandı.

Bu değişiklikle birlikte, başörtüsüne dair düzenleme ilk kez yürürlüğe girdi.

KTOEÖS tepkili

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), "ilk ve orta öğretim Disiplin Tüzüğü’nün kısa sürede ve ilgili çevrelerle tartışılmadan" Bakanlar Kurulu kararıyla değiştirilmesini eleştirdi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, konuyla ilgili açıklamasında, tüzükte ihtiyaç duyulan güncellemelerin yapılmayıp, sadece ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocukların başının örtülmesine imkan sağlayacak maddenin değiştirildiğini ileri sürerek, buna karşı mücadele vereceklerini belirtti.

