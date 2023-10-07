4 bin TL kayıp

Lefkoşa’daki bir pansiyon odasında birlikte kaldığı iş arkadaşlarının parasını çalıp, soygun süsü vermeye çalışan Arslan Mahmut’un foyası çabuk çıktı.

Arkadaşlarının çantasından ve valizinden 200 Euro ile 25 bin TL çalan zanlı, eve hırsız girmiş gibi göstermek için odayı dağıttı.

Zanlı daha sonra polise giderek, kaldığı odaya hırsız girdiğini, 300 Euro’sunun çalındığını söyledi.

Soruşturma yapan polis, asıl suçlunun zanlı olduğunu kısa sürede tespit etti.

Hakkında hırsızlık suçundan soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, zanlının 5 Ekim 2023 tarihinde saat 15.30 sıralarında, Lefkoşa’da birlikte kaldığı iş arkadaşlarından A.M.’nin çantasından 200 Euro, S.H.’nin valizinden ise 25 bin TL çaldığını söyledi. Polis, zanlının daha sonra odayı dağıttığını, polise gelerek, 300 Euro parasının çalındığına dair ifade verdiğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının yalan beyan verdiğinin, paraları kendisinin çaldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, sorgulanan zanlının çaldığı paraları sakladığı yeri söylediğini açıkladı.

Polis, çalınan paralardan 200 Euro ile 21 bin TL’nin bulunduğunu, 4 bin TL’nin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.