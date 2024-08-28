Lefkoşa’ya bağlı Değirmenlik'te tahsildar ve pazarlamacı olarak çalıştığı iş yerine ait 221 bin 712 TL parayı çaldığı gerekçesiyle tutuklanan 53 yaşındaki Mehmet Cemil Kara hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının şirketin tüm parasını ödediği, şikayetin geri çekildiği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, Değirmenlik'te faaliyet gösteren Varan Gıda ve Süt Ürünleri LTD'de dağıtımcı ve tahsildar olarak çalışan zanlının, 28 Kasım 2022-1 Temmuz 2024 tarihleri arasında işletmelere dağıtımını yaptıktan sonra tahsil etmiş olduğu 221 bin 772 TL parayı muhasebeye yatırmayarak çaldığını söyledi. Polis memuru, şikayetin 21 Ağustos tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 6 gün tutukluluk emri alındığını dile getirdi. Polis memuru, bu süre içerisinde zanlının şirketin tüm zararını karşıladığını, şikayetin geri çekildiğini belirtti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının çalışma izninin bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Çok pişmanım

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı, çok pişman olduğunu söyleyerek, “Çocuğum için yaptım” dedi.

Mahkeme, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 300’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.

