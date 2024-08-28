‘Tümü benim değil’

Güney Kıbrıs’tan aldığı uyuşturucu maddeyi iç çamaşırına, gümrüksüz 104 adet elektronik sigarayı da aracına gizleyerek ülkeye ithal etmeye çalışırken yakalanan 38 yaşındaki Hilmi Aka hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Soruşturmayı yapan polis memuru, 23 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.25 sıralarında Metehan Sınır Kapısından ülkeye giriş yapmak isteyen zanlının üzerinde ve kullanımındaki UG 889 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli ekip tarafından yapılan aramada zanlının giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde yaklaşık 6 gram ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Polis memuru, zanlının aracında yapılan aramada ise gümrüğe beyan edilmemiş toplam 104 adet puf sigara bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis memuru, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, 24 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının uyuşturucu maddeyi bir şahıstan aldığını, bir kısmını başka bir kişiye vereceğini, bir kısmını ise içeceğini tespit ettiklerini aktardı. Polis memuru, ele geçirilen uyuşturucunun analize, sarılı olduğu naylon parçasının ise parmak izi incelemesine gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturma kapsamında 2 kişiden ifade aldıklarını, soruşturulacak ve ifadesi alınacak başka şahıslar da olduğunu belirtti. Polis soruşturmanın devam ettiğini, zanlıyı yönlendirdiği düşünülen 2 kişinin arandığını, cep telefonunun inceleneceğini belirterek, 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

