Yazık değil mi?

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta 4 Ocak ile 13 Eylül 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen trafik kazaları sonucunda 18 kişi yaşamını yitirdi, 500 kişi yaralandı. Polis Basın Subaylığının hazırladığı trafik raporlarına göre; en çok can kaybı Eylül’de oldu. Eylül ayının 13’üne kadar 4 kişi hayatını kaybetti.

Diğer aylara bakıldığında ise Ocak’ta 2, Şubat’ta 1, Mart’ta 2, Nisan’da 2, Mayıs’ta 2, Temmuz’da 3, Ağustos’ta da 2 can kaybı yaşandı.

Polisin kayıtlarına giren toplam kaza sayısı ise bu yıl içinde bin 841 oldu. Bu arada kazalarda ilk sırayı; sürat, dikkatsizlik ve alkollü sürüşün aldığı görüldü.

Yıl kötü başladı; 2 can kaybı oldu

4-10 Ocak tarihlerini kapsayan süre içinde ise KKTC'de toplam 36 trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 6 kişi yaralandı.

11-17 Ocak tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam 61 trafik kazası meydana geldi.

Bu kazalarda 20 kişi de yaralandı.

KKTC’de 17-25 Ocak tarihleri arasında da toplam 52 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.

Şubat ayında bir kişi öldü

25 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında ise meydana gelen 26 trafik kazasında 10 kişi yaralandı. 1- 7 Şubat tarihlerini kapsayan süre içerisinde de 8 trafik kazası meydana geldi, 2 kişi yaralandı. 8 Şubat ile 14 Şubat tarihlerini kapsayan sürede meydana gelen 14 kazanın 6’sı yaralanmayla sonuçlandı. 5-22 Şubat tarihleri arasında meydana gelen 18 trafik kazasında bir kişi ödü, 9 kişi yaralandı.

Mart ayında yine can kaybı

22 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında meydana gelen 30 trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı. 1 - 7 Mart tarihlerini kapsayan sürede meydana gelen 37 trafik kazasında 7 kişi yaralandı. 8-14 Mart arasını kapsayan süre içerisinde yaşanan 32 kazada 11 kişi yaralandı. 14-22 Mart tarihlerinde ise KKTC'de 29 trafik kazası meydana geldi, 27’si hasarla sonuçlanan kazalarda 2 kişi yaralandı.

22 Mart ile 29 Mart tarihleri arasında meydana gelen 44 trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı.

Nisan ayı

29 Mart-4 Nisan arasında meydana gelen 49 kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

5-11 Nisan tarihleri arasında meydana gelen 47 trafik kazasında 17 kişi yaralandı. 12 Nisan-18 Nisan tarihleri arasında KKTC’de toplam 43 trafik kazası meydana geldi, 13 kişi yaralandı. Ülke genelinde 19- 25 Nisan tarihlerini kapsayan süre içerisinde, 42 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 11 kişi yaralandı.

Mayıs’ta onlarca kaza oldu

Ülke genelinde 26 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen 51 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı. 3-9 Mayıs tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de 54 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalardan; biri ölümle, 16’sı yaralanmayla sonuçlandı. 9-17 Mayıs tarihlerini kapsayan sürede 54 trafik kazası meydana geldi, 21 kişi yaralandı. 17-24 Mayıs tarihlerini kapsayan sürede ise bir haftada gerçekleşen 57 trafik kazasında 20 kişi yaralandı. 24-30 Mayıs tarihlerini kapsayan sürede meydana gelen 44 trafik kazasında, 13 kişi yaralandı.

Haziran’da birçok kişi yaralandı

1 Mayıs-6 Haziran tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam 62 trafik kazası meydana geldi,21 kişi yaralandı. 6 Haziran 14 Haziran tarihleri arasında ise KKTC’de 55 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 18 kişi yaralandı. 14 - 20 Haziran tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen 58 trafik kazasında 18 kişi yaralandı. 21-27 Haziran tarihleri arasında meydana gelen 56 trafik kazasında 21 kişi yaralandı.

Temmuz ayında 3 ölüm

28 Haziran - 4 Temmuz tarihlerini kapsayan sürede, KKTC'de toplam 63 trafik kazası meydana geldi, 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. 5-11 Temmuz tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de 53 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalardan biri ölümle, 11’i yaralanmayla sonuçlandı. 12 Temmuz - 18 Temmuz tarihleri arasında ise 73 trafik kazası meydana geldi, 13 kişi yaralandı. 19-25 Temmuz tarihlerini kapsayan süre içinde KKTC'de 37 trafik kazası meydana geldi, bu kazalardan; biri ölümle, 17’si yaralanmayla sonuçlandı.

Ağustos’ta da kazalar bitmedi

26 Temmuz-1 Ağustos tarihlerini kapsayan süre içinde KKTC'de meydana gelen toplam 62 kazanın 19’u yaralanmayla sonuçlandı. 2 - 8 Ağustos tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen 65 trafik kazasında 24 kişi yaralandı.8-16 Ağustos tarihleri arasında ise 53 trafik kazası meydana geldi, 15’ i yaralanmayla sonuçlandı. 16-22 Ağustos tarihleri arasında toplam 45 trafik kazası meydana geldi, 14 kişi yaralandı.

23-29 Ağustos tarihleri arasında 44 kaza meydana geldi, bunların biri ölüm, 14’ü yaralanmayla sonuçlandı. Bu arada Aralık ayı 2020 tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 8 Ağustos 2021 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Eylül’de 4 can kaybı

30 Ağustos – 5 Eylül tarihlerini kapsayan süre içerisinde 70 trafik kazası meydana gelirken, kazalarda 2 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

KKTC’de 6-12 Eylül tarihleri arasında 1’i ölümle sonuçlanan 71 trafik kazası meydana geldi.

13 Eylül’de ise Gönyeli Belediyesi çalışanı Ali Palaz trafik kazasında yaşamını yitirdi.