En tehlikelisi

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucuyla yakalanan Mohammad Nadir Karavelioğlu ile Murat Gören dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların tasarrufunda en tehlikeli tür uyuşturuculardan biri olan 20 gram ağırlığında methamfetamin ele geçirildiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 8 Ağustos’ta Narkotik ekibi tarafından Küçük Kaymaklı’da bir sokakta şüpheli görülen zanlı Mohammad Nadir Karavelioğlu’nun tasarrufunda 17 paket halinde 20 gram ağırlığında methamfetamin türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını anlattı. Polis, zanlı Murat Gören’in de olay mahallinde tespit edilip, tutuklandığını belirtti. Polis, aranan iki şahıs, alınacak ifadeler ve soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.