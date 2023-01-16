En ucuz bilet fiyatı 2 bin 145 lira

Eylem Can ARSLAN

Ercan ile İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve İzmir arasındaki uçuşların yetersiz olması ve artan yolcu talebi nedeniyle bilet fiyatları astronomik rakamlara ulaştı. Kış sezonu olmasına karşın bugün, yarın ve Çarşamba günü Ercan-İstanbul uçuşlarında tek yön en ucuz bilet fiyatı 2 bin 145 liraya yükseldi. Ucuz bilet bulamayanlar tek yön uçuş için 5 bin 67 lira ödemek zorunda.

Ercan’a sadece THY ve Pegasus Hava Yolları uçuş yapıyor ve bir saat 20 dakikalık İstanbul uçuşu için 100 Euro’nun üzerinde bilet parası ödeniyor. Halbuki; Kıbrıs’ın güneyindeki Larnaka ve Baf Havaalanlarından İngiltere’ye 5 saatlik uçuş için 37 Euro’ya bilet bulunabiliyor. Ercan uçuşlarının pahalı olması hem turizmi olumsuz etkiliyor, hem de KKTC’de eğitim gören öğrencilerle aileleri açısından ağır bir külfet oluşturuyor.

Tek yöne biletin en ucuzu bile pahalı

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; 16, 17 ve 18 Ocak tarihleri arasında Ercan Havalimanından İstanbul’a tek yön uçuşun maliyeti en az 2 bin 145 TL, Ercan’dan Ankara’ya uçmanın bedeli ise en 2 bin 45 TL’ye mal oluyor.

16 Ocak Pazartesi günü Türk Hava Yolları’nın (THY) uçuşuyla Ercan Havalimanından İstanbul’a gidecek bir kişi, 2 bin 145 TL ile 5 bin 67 TL arası bir ücret ödeyecek.

Yine aynı gün Pegasus Havayollarını kullanacak bir yolcu ise Ercan’dan İstanbul’a gitmek için en az 4 bin 433, en fazla ise 6 bin 539 TL ödemek zorunda kalacak.

17 Ocak Salı günü ise Ercan Havalimanından İstanbul’a gidecek bir kişi THY’yi ile uçuş yapacaksa 2 bin 460 TL ile 5 bin 67 TL’yi gözden çıkarmak zorunda. Pegasus ile aynı yöne seyahat edecek yolcular ise kişi başı en az 3 bin 179, en çok 4 bin 199 TL ödeyecek.

18 Ocak Çarşamba günü de Ercan-İstanbul güzergahında uçuş gerçekleştiren THY yolcuları için kişi başı 2 bin 460 ile 5 bin 67 TL, Pegasus ile uçuş gerçekleştirecek yolcular ise kişi başı 3 bin 494 ile 5 bin 709 TL arasında ücret ödemek zorunda kalacak.

Aynı tarihlerde Ercan Havalimanından Ankara’ya yolculuk yapmak isteyen yolcularda yine en az 2 bin 45 TL ödeyecek.





Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2023, 10:41