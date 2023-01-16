6 ay sonra yürürlükte

KKTC’de plastik atıkların azaltılması için saplı plastik torbalar ve tek kullanımlık plastiklerin kullanımı yasaklanıyor. Yasaklamalarla ilgili tüzükler, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

Çevre Koruma Dairesi, saplı plastik poşetler ve tek kullanımlık plastiklerin kullanımının yasaklanmasının ardından, ambalajların toplanıp geri dönüşümünü sağlamayı hedefliyor.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası ise kararları destekledikleri ancak farklı üretimlere geçebilmeleri için saplı plastik çanta fabrikalarına daha uzun bir süre tanınması gerektiğini belirtiyor.

Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, tüzük değişikliğinin gerekçesi konusunda TAK’a yaptığı açıklamada, saplı poşetlerin ücretsiz verilmesinin 2018’de geçirilen tüzükle yasaklandığını, kısa bir dönem de sıkı denetim yapıldığını, bu süreçte saplı plastik torba tüketiminde yüzde 75 azalma gördüklerini söyledi.

Yeni düzenlemenin uygulanabileceğine olan inancını da belirten Aktolgalı, bu kez yapılacak tek denetimin, iş yerlerinin saplı plastik torba verip vermemesi olduğunu ve çok daha kolay denetlenebileceğini belirtti.

Kamacıoğlu: Haklı bir karar ama

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu da konuyla ilgili açıklamasında, plastik torbaların yasaklanmasını odanın da desteklediğini, bu konuda hiç tereddütleri bulunmadığını, ancak yöntem ve usul açısından hatalar yapıldığını belirtti. Kamacıoğlu, “Haklı bir karar ama üretici de düşünülerek, zamanlama açısından destekleyici olunması gerekirdi” dedi.

Saplı plastik çantaların, üretimin yüzde 70’ini oluşturduğunu ve neredeyse tamamının iç tüketime gittiğini, yasaklamanın 6 fabrikanın kapatılması anlamı taşıdığını belirten Kamacıoğlu, 2020’de yeni bir fabrika için teşvik dahi verildiğini, işletmenin kredi aldığını bildirdi.

Saplı plastik çantaların yasaklanacağının 2018’de sözlü bir şekilde iletildiğini, yazılı herhangi bir bildirimde bulunulmadığını kaydeden Ali Kamacıoğlu, altı aylık sürede fabrikaların farklı ürüne geçmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

